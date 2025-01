Bahia pode chegar aos 89 jogos em 2025

Após um eletrizante ano de 2024, o Bahia adentra 2025 cheio de expectativas e desafios. A tão almejada vaga na Libertadores trouxe não apenas entusiasmo aos torcedores, mas também grandes responsabilidades para o tricolor. Com um calendário potencialmente chegando a 89 partidas, a nova temporada promete ser ainda mais intensa que a passada.

O Bahia enfrentará o Jacuipense em 12 de janeiro, dando início a um ano repleto de compromissos. Com a Libertadores à vista, o clube terá que equilibrar sua participação em diversas competições tanto nacionais quanto internacionais. Assim, a preparação e o manejo do elenco serão cruciais para lidar com essa maratona de jogos.

Calendário do Bahia em 2025

O planejamento estratégico será vital nesta temporada, visto o calendário complexo devido à multiplicidade de torneios. Confira a distribuição das partidas ao longo do ano:

Entre 11 de janeiro e 26 de março: Mínimo de 9 e máximo de 13 jogos.

Entre 22 de janeiro e 7 de setembro: Mínimo de 7 e máximo de 11 jogos.

Entre 19 de fevereiro e 9 de novembro: Mínimo de 2 e máximo de 10 jogos.

Entre 26 de fevereiro e 29 de novembro: Mínimo de 2 e máximo de 17 jogos.

38 jogos entre 29 de março e 21 de dezembro.

Gestão do Elenco

A gestão do elenco será um ponto complexo para o Bahia. Com tantos jogos agendados, o desgaste físico dos jogadores se torna uma preocupação central. A rotação do elenco e o uso eficiente dos reservas aparecerão como táticas essenciais para prevenir lesões e manter bom desempenho em períodos mais exigentes.

Os treinadores precisarão equilibrar o descanso com treinos intensivos, adaptando planilhas de acordo com o fluxo de partidas. A importância de avaliar o desempenho e focar na recuperação pós-jogo torna-se ainda mais premente para manter os atletas na melhor forma possível.

Expectativas para a Libertadores

A estreia na Libertadores é histórica e representa uma enorme oportunidade para o Bahia. Contudo, o torneio é reconhecido pelo alto nível de competitividade, demandando consistência e foco da equipe. O clube precisará definir bem suas estratégias para enfrentar adversários qualificados e progredir nas fases da competição.

Conquistar ou mesmo desempenhar bem na Libertadores pode elevar o Bahia a um novo patamar internacionalmente. Esse avanço requer dedicação não só dos jogadores, mas de toda a equipe técnica e administrativa envolvida.

Conclusão

O ano de 2025 impõe grandes desafios ao Bahia, com um calendário apertado e altas expectativas, especialmente em relação à Libertadores. O clube deve se estruturar para superar obstáculos e aproveitar as chances que cada competição oferece, almejando sempre o melhor desempenho em campo.