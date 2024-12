América renova patrocínio para 2025

O América Futebol Clube confirmou a renovação do contrato de patrocínio com a famosa rede de Supermercados BH. A parceria, que teve início em 2014, continuará por mais uma temporada, destacando-se pela sua consistência e pelo suporte ao esporte em Minas Gerais.

A logomarca da Supermercados BH permanecerá nas mangas dos uniformes de jogo e treino, com sua visibilidade expandida para novas plataformas. Esta expansão incluirá presença em placas no centro de treinamento (CT), ônibus do clube, backdrops, ingressos, redes sociais e diversas iniciativas promocionais direcionadas à torcida.

Aumento da Visibilidade da Marca

O novo contrato amplia a presença da Supermercados BH na rotina do América. A marca se tornará mais visível não só para os fãs, mas também para todos que acompanham o clube, através de camisas de jogo e de plataformas digitais e materiais promocionais.

As novidades contratuais buscam fortalecer a associação da marca patrocinadora ao contexto esportivo, ampliando seu alcance de marketing e vinculando suas campanhas à identidade do América. Isso reflete uma estratégia voltada a um maior engajamento com os torcedores.

Papel de Pedro Lourenço no Cenário Futebolístico

Fundada por Pedro Lourenço, uma figura importante no futebol mineiro, a Supermercados BH também está ligada à Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, rival do América. Lourenço enfatizou que sua empresa busca apoiar o esporte como um todo, independentemente da posição de cada clube.

Consequências da Saída da Estrela Bet

A renovação com a Supermercados BH acontece após a perda do patrocínio master da Estrela Bet, devido a novas regulamentações brasileiras sobre a indústria de apostas esportivas. Diante dessas mudanças, a continuidade com Supermercados BH ganha ainda mais relevância.

O clube está em um processo de adaptação a este novo cenário, buscando alternativas que assegurem sua estabilidade financeira e competitividade. Este patrocínio é um pilar essencial na estratégia de marketing e sustentabilidade do América para os próximos anos.

Expectativas Futuras

O fortalecimento da parceria entre o América e a Supermercados BH representa um passo significativo para o clube. Essa continuidade demonstra uma confiança mútua desenvolvida ao longo de anos, abrindo possibilidades para novas colaborações futuras. Enquanto o futebol brasileiro se ajusta a novas leis e mercados, o América, apoiado por seus patrocinadores, se mantém firme.

Desafios sempre existirão, porém, parcerias como esta fornecem uma base sólida para o progresso do clube e para o contínuo vínculo com seus torcedores dedicados. Em meio a mudanças legislativas e no cenário dos patrocínios, manter parcerias de longo prazo é crucial para o sucesso e a estabilidade dos clubes de futebol no Brasil.