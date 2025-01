Adidas ‘rebaixa’ o Flamengo para 2025

No cenário competitivo do futebol global, a parceria entre clubes e marcas esportivas é crucial. A colaboração entre o Flamengo e a Adidas é um exemplo dessa relação estratégica, que se estenderá até a temporada de 2029. Enquanto os clubes se preparam para os desafios de 2025, empresas como a Adidas planejam lançamentos de produtos, categorizando seus times patrocinados em níveis distintos para otimizar as vendas.

Recentemente, a Adidas classificou suas equipes em três níveis, colocando o Flamengo na segunda categoria, denominada ‘Clubes de Elites Locais’. Este grupo também conta com times renomados como Newcastle, Aston Villa, Roma, Celtic, River Plate e Boca Juniors. A decisão da Adidas é impulsionada pela força de marketing e vendas que cada clube possui em seus mercados locais.

Clubes de Elite Mundial: Potências de Venda da Adidas

No topo da classificação estão os ‘clubes de elite mundial’, as maiores forças do futebol. Este seleto grupo inclui gigantes como Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Bayern de Munique, Juventus e Liverpool. Essa distinção não só reconhece o alcance global desses clubes, como também molda as estratégias de lançamento e distribuição de produtos.

A inclusão do Flamengo na segunda categoria indica que, embora o clube tenha forte apelo local, ainda não alcançou o status para influenciar os mercados globais como os clubes da prateleira superior. No entanto, a presença na categoria ‘Clubes de Elites Locais’ demonstra a força da marca Flamengo em seus mercados regionais.

Implicações para o Flamengo

Para o Flamengo, estar na segunda prateleira traz vantagens centradas em mercados locais. A Adidas focará seus esforços na distribuição de produtos projetados para esses mercados, além de lançar coleções específicas para a torcida do clube. Isso impacta não apenas nas estratégias de marketing, mas também na projeção internacional do clube, ainda que em uma escala mais restrita comparada às elites globais.

Parte dessa estratégia inclui investimentos significativos em merchandising, potencializando substancialmente as receitas do Flamengo. A Adidas planeja lançar diversas coleções voltadas para a fanbase do clube, fortalecendo sua presença tanto no Brasil quanto junto aos fãs internacionais.

Aspectos do Contrato Parceria

A parceria entre Flamengo e Adidas, que começou em 2013, foi renovada em 2024 e se estenderá até 2029. Este contrato proporciona ao clube um retorno financeiro médio de R$ 70 milhões ao ano. Há uma garantia mínima de R$ 44 milhões anuais, pagos em três parcelas, além de bonificações que podem elevar o total a até R$ 90 milhões, dependendo do desempenho esportivo do Flamengo.

Esses valores ressaltam a importância da parceria para o Flamengo, não apenas financeiramente, mas também estrategicamente, ampliando a visibilidade do clube em mercados chave. Com termos favoráveis, o Flamengo garante recursos valiosos para reinvestir em seu crescimento esportivo e institucional.

Assim, a parceria entre Flamengo e Adidas exemplifica a sinergia entre clube e fornecedor, aumentando a visibilidade do time dentro e fora do Brasil e assegurando um fluxo de receita sustentável para a próxima década.