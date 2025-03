Nova regra punirá goleiros que fizerem cera

A Associação Internacional de Futebol (IFAB) aprovou uma mudança significativa na Lei 12.2, que promete alterar a dinâmica do jogo. A partir de 2025, os goleiros terão um tempo máximo de oito segundos para segurar a bola antes de devolvê-la ao jogo. Caso ultrapassem esse limite, o time adversário receberá um escanteio. Essa decisão visa reduzir a prática conhecida como “cera”, onde os goleiros atrasam deliberadamente a reposição da bola para ganhar tempo.

Essa nova regra será testada pela primeira vez no Mundial de Clubes de 2025, que ocorrerá nos Estados Unidos. A competição contará com a participação de quatro clubes brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. A mudança foi aprovada durante a 139ª Reunião Geral Anual do IFAB, realizada pela Federação de Futebol da Irlanda do Norte.

Taça do Mundial de Clubes da Fifa – Fonte: Instagram/@fifaclubworldcup

Como a regra atual funciona?

Atualmente, a regra prevê que, se um goleiro segurar a bola por tempo excessivo, o árbitro deve marcar um tiro livre indireto. No entanto, essa penalidade é raramente aplicada. O tiro livre indireto não permite que a bola seja chutada diretamente ao gol, o que limita seu impacto no jogo. Com a nova regra, a penalidade se torna mais severa, já que um escanteio oferece uma oportunidade mais direta de gol para o time adversário.

Quais foram os resultados dos testes?

Antes de sua implementação oficial, a nova regra foi testada em competições menores, como a sub-21 da Premier League e em Malta. Nos testes realizados em Malta, os goleiros seguraram a bola 796 vezes sem ultrapassar o limite de oito segundos. Esses resultados indicam que a regra pode ser eficaz em manter o ritmo do jogo sem causar interrupções frequentes.

O impacto da “Cera” no futebol brasileiro

No contexto do futebol brasileiro, a prática da “cera” tem sido uma estratégia comum para controlar o ritmo do jogo, especialmente em momentos decisivos. No entanto, essa prática pode frustrar os torcedores e afetar a fluidez da partida. Com a nova regra, espera-se que o jogo se torne mais dinâmico e emocionante, já que os goleiros terão que agir mais rapidamente.

O Que Esperar do Mundial de Clubes de 2025?

O Mundial de Clubes de 2025 será um marco para testar a eficácia da nova regra em um cenário de alta competição. Com a participação de grandes clubes, como os brasileiros Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, a expectativa é que a regra traga um novo ritmo ao torneio. Os torcedores e analistas estarão atentos para ver como essa mudança afetará as estratégias dos times e a dinâmica das partidas.