O palco está montado para um confronto eletrizante entre rivais domésticos na maior competição de clubes do mundo. Nesta terça-feira, 17, o Monaco recebe o Paris Saint-Germain no estádio Louis II, às 17h (de Brasília). Válida pela rodada de playoffs da fase eliminatória da Champions League, a partida coloca frente a frente duas equipes que conhecem bem os pontos fortes e fracos uma da outra, prometendo um duelo tático intenso no principado.

Momento das equipes e expectativas

O confronto entre os franceses acontece em um momento crucial da temporada. Pela Ligue 1, o PSG chega para a partida na liderança, mas vem de uma derrota para o Rennes, o que gera pressão por uma resposta imediata na competição europeia. A equipe busca consolidar seu domínio doméstico com uma campanha de impacto na Europa.

Já o Monaco ocupa uma posição intermediária na tabela do campeonato nacional, buscando maior regularidade. Para os monegascos, a Champions League representa a grande oportunidade de salvar a temporada. A imprensa e os torcedores esperam um jogo tenso, onde o favoritismo parisiense será testado pela necessidade do time da casa de se impor em seus domínios.

A missão de Pocognoli e do Monaco

O time da casa chega para este confronto buscando surpreender e fazer valer o mando de campo. Sob o comando do técnico Sébastien Pocognoli, o Monaco teve uma trajetória de altos e baixos na fase anterior, classificando-se na 21ª colocação geral com 10 pontos. A campanha, marcada por duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, mostra uma equipe difícil de ser batida, mas que por vezes encontra dificuldades em fechar os jogos.

Para avançar na competição, os monegascos precisarão transformar a solidez defensiva e a resiliência demonstrada nos empates em efetividade ofensiva, especialmente jogando diante de sua torcida contra um adversário de tamanha qualidade técnica.

PSG busca impor favoritismo fora de casa

Do outro lado, o Paris Saint-Germain entra em campo com a confiança de quem realizou uma campanha superior na fase de classificação. O time dirigido por Luis Enrique terminou na 11ª posição, somando 14 pontos fruto de quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe parisiense demonstrou maior poder de fogo e consistência ao longo do torneio até aqui.

Mesmo jogando fora de casa, a expectativa é que o PSG tente controlar a posse de bola e ditar o ritmo da partida, características marcantes do estilo de seu treinador, buscando levar uma vantagem confortável para o jogo da volta.

Onde assistir