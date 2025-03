Futebol Brasileiro em 2025: Quem são os donos das folhas salariais nilionárias?

O futebol brasileiro, reconhecido por sua competitividade e solidez econômica na América do Sul, tem visto um aumento significativo nos investimentos em jogadores e salários. Em 2025, muitos clubes quebraram recordes de investimento, refletindo em folhas salariais elevadas. Este artigo apresenta um panorama dos salários dos principais clubes do Brasil.

Com a injeção de capital, os clubes brasileiros têm se destacado em competições continentais. Em 2024, o Brasil foi o segundo país que mais investiu em contratações, ficando atrás apenas da Premier League. Em 2025, essa tendência continua, com grandes contratações sendo realizadas.

Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Quais são as folhas salariais dos principais clubes brasileiros?

Os clubes brasileiros têm diferentes estratégias de investimento, o que se reflete em suas folhas salariais. A seguir, apresentamos uma visão geral dos salários dos principais clubes do Brasil em 2025.

Salários dos Clubes Brasileiros em 2025

Atlético-MG : R$ 16 milhões. O atacante Hulk é o mais bem pago, com R$ 1,8 milhão mensais.

: R$ 16 milhões. O atacante é o mais bem pago, com R$ 1,8 milhão mensais. Bahia : R$ 7,5 milhões. Everton Ribeiro lidera com R$ 1,3 milhão mensais.

: R$ 7,5 milhões. lidera com R$ 1,3 milhão mensais. Botafogo : R$ 13 milhões. Alex Telles recebe R$ 1,7 milhão mensais.

: R$ 13 milhões. recebe R$ 1,7 milhão mensais. Corinthians : R$ 22,5 milhões. Memphis Depay é o mais caro, com R$ 3,5 milhões mensais.

: R$ 22,5 milhões. é o mais caro, com R$ 3,5 milhões mensais. Cruzeiro : R$ 21 milhões. Gabriel Barbosa ganha R$ 2,4 milhões mensais.

: R$ 21 milhões. ganha R$ 2,4 milhões mensais. Flamengo : R$ 27,8 milhões. Bruno Henrique e Alex Sandro recebem R$ 1,8 milhão cada.

: R$ 27,8 milhões. e recebem R$ 1,8 milhão cada. Fluminense : R$ 13 milhões. Thiago Silva é o mais bem pago, com R$ 1,1 milhão mensais.

: R$ 13 milhões. é o mais bem pago, com R$ 1,1 milhão mensais. Fortaleza : R$ 7 milhões. Marinho lidera com R$ 540 mil mensais.

: R$ 7 milhões. lidera com R$ 540 mil mensais. Grêmio : R$ 15,5 milhões. Martin Braithwaite recebe R$ 1,3 milhão mensais.

: R$ 15,5 milhões. recebe R$ 1,3 milhão mensais. Internacional : R$ 16 milhões. Rafael Borré ganha R$ 1,7 milhão mensais.

: R$ 16 milhões. ganha R$ 1,7 milhão mensais. Juventude : R$ 1,9 milhão. Gilberto é o mais bem pago, com R$ 200 mil mensais.

: R$ 1,9 milhão. é o mais bem pago, com R$ 200 mil mensais. Palmeiras : R$ 21 milhões. Felipe Anderson recebe R$ 1,4 milhão mensais.

: R$ 21 milhões. recebe R$ 1,4 milhão mensais. RB Bragantino : R$ 6,5 milhões. Eduardo Sasha ganha R$ 700 mil mensais.

: R$ 6,5 milhões. ganha R$ 700 mil mensais. São Paulo : R$ 15,5 milhões. Lucas Moura e Oscar recebem R$ 1,8 milhão cada.

: R$ 15,5 milhões. e recebem R$ 1,8 milhão cada. Vasco da Gama: R$ 9,5 milhões. Phillippe Coutinho é o mais bem pago, com R$ 1,7 milhão mensais.

Quem são os atletas mais bem pagos do futebol brasileiro em 2025?

O futebol brasileiro conta com alguns dos jogadores mais bem pagos do continente. A seguir, um ranking dos atletas com os maiores salários em 2025:

Memphis Depay (Corinthians): R$ 3,5 milhões mensais.

(Corinthians): R$ 3,5 milhões mensais. Gabriel Barbosa (Cruzeiro): R$ 2,4 milhões mensais.

(Cruzeiro): R$ 2,4 milhões mensais. Hulk (Atlético-MG): R$ 1,8 milhão mensais.

(Atlético-MG): R$ 1,8 milhão mensais. Bruno Henrique (Flamengo): R$ 1,8 milhão mensais.

(Flamengo): R$ 1,8 milhão mensais. Alex Sandro (Flamengo): R$ 1,8 milhão mensais.

(Flamengo): R$ 1,8 milhão mensais. Lucas Moura (São Paulo): R$ 1,8 milhão mensais.

(São Paulo): R$ 1,8 milhão mensais. Oscar (São Paulo): R$ 1,8 milhão mensais.

(São Paulo): R$ 1,8 milhão mensais. Rafael Borré (Internacional): R$ 1,7 milhão mensais.

(Internacional): R$ 1,7 milhão mensais. Phillippe Coutinho (Vasco da Gama): R$ 1,7 milhão mensais.

(Vasco da Gama): R$ 1,7 milhão mensais. Alex Telles (Botafogo): R$ 1,7 milhão mensais.

O investimento em jogadores de alto nível reflete a ambição dos clubes brasileiros em se destacarem nas competições nacionais e internacionais. Com salários elevados, espera-se que esses atletas contribuam significativamente para o sucesso de suas equipes.

Fonte: Grêmio News

