A Espanha empatou em 1 a 1 com o Iraque na tarde desta quinta-feira (04), no estádio Riazor, em La Coruña. Em partida válida como amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, a equipe da casa controlou a posse de bola e criou as melhores chances, mas esbarrou na forte marcação adversária e em um golaço de cobertura que definiu o placar final.

Início promissor e brilho do capitão

A seleção espanhola, embalada por sua invencibilidade e pelo título da Eurocopa de 2024, começou o jogo ditando o ritmo. Com quase 80% de posse de bola nos minutos iniciais, a pressão surtiu efeito aos 16 minutos. O capitão Ferran Torres disparou em velocidade pelo meio, superou dois marcadores e finalizou de perna esquerda para o fundo das redes, abrindo o placar para os donos da casa.

O golaço iraquiano e a resistência de Basil

Apesar do domínio espanhol, o Iraque, que se prepara para sua segunda participação em Mundiais, mostrou resiliência. Aos 26 minutos, Mirkhas Doski recebeu pela esquerda, percebeu o goleiro Joan García adiantado e arriscou de longe, marcando um verdadeiro golaço por cobertura para empatar o duelo. A Espanha tentou responder rapidamente, mas parou em grandes defesas do goleiro Basil, que salvou finalizações perigosas de Dani Olmo e do próprio Ferran Torres ainda na primeira etapa.

Segundo tempo truncado e falta de pontaria

Na volta do intervalo, o panorama do jogo mudou devido à imensa quantidade de substituições, algo típico em amistosos. As duas equipes trocaram praticamente todos os seus jogadores de linha e goleiros. A Espanha continuou rondando a área adversária, mas pecou na finalização. A melhor chance da etapa final ocorreu aos 12 minutos, quando Álex Baena cruzou da direita e Gonzalo García, de primeira, mandou para fora, desperdiçando a oportunidade da vitória.

Com o apito final, o empate serve de alerta para a equipe espanhola, que precisará ajustar sua eficiência ofensiva antes da estreia no Grupo H do Mundial, onde enfrentará Arábia Saudita, Uruguai e Cabo Verde. Já o Iraque sai fortalecido com o resultado expressivo fora de casa, ganhando moral para os desafios do Grupo I contra França, Noruega e Senegal.