O que parecia ser mais um teste tranquilo para uma das favoritas ao título mundial transformou-se em um alerta ligado. Nesta quinta-feira (04), a França foi surpreendida e perdeu de virada para a Costa do Marfim por 2 a 1, no Stade de la Beaujoire, em Nantes. O amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 foi marcado por um primeiro tempo de domínio francês e uma etapa final onde as inúmeras substituições desfiguraram os donos da casa, permitindo a reação cirúrgica dos visitantes.

O brilho de Cherki e a muralha Fofana

A narrativa da primeira etapa foi ditada pela pressão azul e pela resistência laranja. A França, escalada com força máxima no ataque, esbarrou em uma atuação inspirada do goleiro Yahia Fofana. Logo aos 7 minutos, o arqueiro fez um milagre ao espalmar um chute à queima-roupa de Mbappé, que apareceu completamente livre na área. Mais tarde, aos 40, Fofana voltou a brilhar ao voar no canto direito para defender uma cabeçada fulminante de Tchouaméni.

Apesar dos sustos, como um erro na saída de bola que obrigou Maignan a salvar um chute perigoso de Adingra aos 42 minutos, a superioridade francesa foi recompensada no apagar das luzes. Aos 44 minutos, Cherki protagonizou um belo lance individual: deixou dois marcadores para trás dentro da área e bateu firme no canto direito, inaugurando o marcador antes do intervalo e coroando o volume de jogo dos mandantes.

Mudanças desfiguram a equipe e abrem espaço para a zebra

Na volta dos vestiários, o técnico Didier Deschamps optou por fazer cinco alterações de uma só vez, sacando nomes de peso como Mbappé, Tchouaméni e Theo Hernández. A quebra de ritmo foi imediata e fatal para os donos da casa. Logo aos 7 minutos da etapa complementar, Pépé encontrou um belo lançamento do meio-campo para Doué. O atacante invadiu a área em velocidade, deslocou Maignan com frieza e decretou o empate, incendiando a torcida marfinense presente no estádio.

A virada e o alerta antes do Mundial

Com o jogo empatado, a partida perdeu em intensidade técnica, mas ganhou em tensão. A França, desorganizada pelas trocas, tentava pressionar sem objetividade, rodando a bola de um lado para o outro sem assustar. Enquanto isso, os Elefantes aguardavam o momento exato para dar o bote final. E ele veio aos 39 minutos. Em uma jogada rápida pela direita, Doué, o grande nome do segundo tempo, cruzou na medida para Diallo. O camisa marfinense chegou batendo de primeira, de chapa, no meio da área, selando a virada histórica.

Com o resultado, a Costa do Marfim encerra sua preparação com moral elevadíssima e três vitórias seguidas antes da estreia no Mundial contra o Equador, no dia 14 de junho. Já a França, que ainda fará um último amistoso contra a Irlanda do Norte no dia 08, liga o sinal de alerta sobre a profundidade e a concentração de seu elenco antes de encarar Senegal na abertura de sua campanha na Copa.