Negrete está disponível como jogador no eFootball

A Konami Digital Entertainment, Inc. recentemente introduziu Negrete, um influenciador brasileiro, como uma das novas adições ao universo do eFootball. Após se destacar em uma jornada orientada por Neymar Jr., Negrete agora faz parte do elenco de personagens do jogo, trazendo sua paixão e habilidade para o campo virtual.

Essa inclusão não só representa um marco na carreira de Negrete, mas também reforça a conexão entre o eFootball e sua comunidade global de jogadores. A presença de Negrete no jogo simboliza uma nova fase de interação e engajamento com os fãs.

Quais são as novidades na atualização do eFootball?

A atualização mais recente do eFootball trouxe uma série de novos conteúdos que prometem enriquecer a experiência dos jogadores. Além de Negrete, outras figuras notáveis foram adicionadas ao jogo, cada uma com suas próprias habilidades e características únicas. Entre as novidades estão:

Lamine Yamal – Um jovem talento que continua a surpreender com sua habilidade e calma em campo.

– Um jovem talento que continua a surpreender com sua habilidade e calma em campo. Neymar Jr. – O famoso jogador brasileiro conhecido por sua criatividade e estilo inconfundível.

Takefusa Kubo – A estrela japonesa que traz precisão e agilidade para qualquer equipe.

Como Negrete alcançou o status de embaixador?

A trajetória de Negrete até se tornar embaixador do eFootball é uma história de dedicação e paixão pelo futebol. Sua participação no eFootball Hero’s Journey, sob a orientação de Neymar Jr., destacou suas habilidades e entusiasmo pelo esporte. Essa combinação chamou a atenção da KONAMI, resultando em sua inclusão no jogo como embaixador oficial.

Negrete expressou sua satisfação ao afirmar que sua trajetória foi única, mas que seu amor pelo futebol é tão forte quanto o dos grandes ícones do esporte. Ele espera inspirar e unir jogadores através de sua experiência no eFootball.

O que esperar da Campanha de Carnaval do eFootball?

A KONAMI também lançou a Campanha de Carnaval, oferecendo aos jogadores a chance de ganhar moedas gratuitas do eFootball e recompensas exclusivas. Durante o evento, os jogadores podem obter até 500 moedas eFootball simplesmente acessando o jogo. Além disso, um bônus especial de login oferece um uniforme temático de carnaval em edição limitada.

O evento de desafio é outra oportunidade para os jogadores, que podem ganhar um booster aleatório e 20.000 EXP ao completá-lo. Essas recompensas são uma forma de celebrar a contínua evolução do eFootball e engajar ainda mais sua base de fãs global.

Sobre o eFootball

O eFootball é a evolução da famosa série de jogos PES da KONAMI. Com a introdução de um novo motor de jogo e melhorias significativas na jogabilidade, o eFootball se estabeleceu como uma plataforma ‘free-to-play’ disponível em diversos dispositivos. Desde seu lançamento, o jogo já alcançou mais de 750 milhões de downloads em todo o mundo, consolidando-se como uma das principais plataformas de futebol digital.

O compromisso da KONAMI em manter o eFootball em constante evolução é evidente nas atualizações regulares e na inclusão de novos conteúdos, como a adição de Negrete e a Campanha de Carnaval. Essas iniciativas não apenas mantêm o jogo atualizado, mas também fortalecem a conexão com os fãs e jogadores ao redor do mundo.