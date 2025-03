Desenvolvedora do UFL, busca trazer versão de PC ainda para 2025

O mercado de jogos de futebol tem sido dominado por grandes nomes ao longo dos anos, mas recentemente, o UFL tem se destacado como uma nova alternativa. Com o apoio de Cristiano Ronaldo, o jogo gratuito desenvolvido pela Strikerz tem atraído a atenção de jogadores ao redor do mundo. Desde seu lançamento em dezembro para consoles como PlayStation 5 e Xbox Series, o UFL já alcançou mais de 3 milhões de downloads.

Publicidade

Apesar de não possuir os direitos de muitos kits oficiais de times, o UFL fez uma parceria estratégica com o sindicato de jogadores de futebol profissionais, FIFPro, para apresentar jogadores populares. Isso tem sido um diferencial importante para o jogo, que busca se estabelecer como uma alternativa viável ao tradicional “FC” da EA, anteriormente conhecido como “FIFA“.

Cristiano Ronaldo marcou 3 gols contra o Al-Abha, na goleada por 8 x 0, no dia 2 de abril

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quais são os planos futuros para o UFL?

O estúdio Strikerz tem planos ambiciosos para o UFL. De acordo com Eugene Nashilov, fundador do estúdio, uma versão para PC está prevista para ser lançada entre maio e agosto de 2025. Além disso, uma versão para celular está programada para 2026. Esses lançamentos são parte de uma estratégia para expandir a presença do UFL no mercado de jogos de futebol.

O estúdio também está focado em desenvolver recursos exclusivos para a versão de PC, além de planejar várias atualizações ao longo do ano para melhorar a experiência do jogador. Um dos principais atrativos do UFL é seu modelo de jogo gratuito, com monetização focada em conteúdo pago para download, como modos de carreira.

Como o UFL se posiciona em relação à concorrência?

Embora o UFL tenha recebido críticas mistas, com uma pontuação de 3,4 de 10 no site Metacritic, ele ainda se posiciona como uma alternativa interessante ao “FC 25” da EA, que tem uma recomendação ainda mais baixa de 2,6. A abordagem de serviço ao vivo adotada pela Strikerz, com atualizações frequentes e novos conteúdos, é uma tentativa de manter o jogo relevante e competitivo.

Publicidade

Com cerca de 18 a 20 milhões de pessoas jogando o modo multijogador online Ultimate Team do “FC”, a EA continua sendo uma força dominante no mercado. No entanto, o UFL, com seu modelo de jogo gratuito e suporte de figuras influentes como Cristiano Ronaldo, busca desafiar essa hegemonia.

O impacto de Cristiano Ronaldo no UFL

Cristiano Ronaldo, além de ser um dos maiores jogadores de futebol do mundo, também é um acionista minoritário do UFL. Sua participação no projeto não só atraiu a atenção da mídia, mas também trouxe credibilidade ao jogo. Ronaldo se juntou ao projeto há mais de dois anos, juntamente com uma equipe de investidores, e sua influência tem sido crucial para o crescimento do UFL.

O envolvimento de Ronaldo destaca a importância de parcerias estratégicas e investimentos de figuras públicas no desenvolvimento e promoção de novos produtos no mercado de jogos. Sua presença no UFL é um exemplo de como a combinação de talento esportivo e inovação tecnológica pode criar novas oportunidades no setor de entretenimento digital.