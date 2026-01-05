A tensão promete tomar conta de Londres nesta terça-feira, 6. Na luta contra o rebaixamento, o West Ham recebe o Nottingham Forest. A partida, válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, tem início marcado para às 17h (de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos dramáticos na tabela de classificação.

Análise da Partida e Expectativas

O confronto no London Stadium é visto como um dos mais importantes da rodada na parte inferior da tabela. Para o West Ham, a partida é tratada como uma final, já que uma vitória pode tirar a equipe da zona de rebaixamento e aliviar a pressão sobre o técnico Nuno Espírito Santo. O Nottingham Forest, por sua vez, enxerga o jogo como uma oportunidade de ouro para se distanciar do Z3 e ganhar um respiro importante na competição. Uma vitória abriria sete pontos de vantagem sobre um rival direto, o que seria um passo significativo para a permanência na elite.

West Ham pressionado no Z3

A situação dos donos da casa é crítica. Na 18ª posição com apenas 14 pontos, o West Ham abre a zona de rebaixamento e vê a distância para a salvação aumentar perigosamente. Com uma campanha de apenas 3 vitórias, 5 empates e 12 derrotas, a equipe londrina precisa urgentemente estancar a sangria de pontos.

A forma recente é preocupante: o time vem de uma sequência de resultados negativos, acumulando derrotas que minaram a confiança do elenco e da torcida. Jogando em seus domínios, os Hammers entram em campo com a obrigação de vencer para não deixar o rival direto escapar na pontuação e para tentar iniciar uma reação heroica na Premier League.

Forest busca fôlego na tabela

Do outro lado, o Nottingham Forest chega para o confronto ocupando a 17ª colocação, a primeira fora da zona da degola, com 18 pontos. O time visitante tem, neste duelo, a chance de abrir sete pontos de vantagem sobre o próprio West Ham, o que daria uma margem de segurança valiosa para a sequência da temporada.

Apesar de estar fora do Z3, a campanha do Forest também é instável, somando 5 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. A equipe sabe que um revés em Londres pode reacender a crise e colocar o time novamente no olho do furacão. A expectativa é de uma postura cautelosa, tentando explorar o nervosismo dos anfitriões para surpreender no contra-ataque.

Prováveis Escalações e Desfalques

Para o duelo decisivo, o West Ham pode ter a ausência do zagueiro Todibo, que é dúvida por questões musculares. Além dele, o lateral-esquerdo Diouf e o lateral-direito Wan-Bissaka estão servindo suas seleções na Copa Africana de Nações. Pelo lado do Nottingham Forest, a equipe lida com desfalques importantes por lesão, incluindo Chris Wood, Taiwo Awoniyi, Ryan Yates e Ola Aina.