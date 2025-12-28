A reta final do ano no futebol inglês reserva um confronto tenso pela 19ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. Nesta terça-feira (30), o West Ham recebe o Brighton and Hove em Londres. A bola rola às 16:30 (horário de Brasília) no London Stadium, em um duelo onde ambas as equipes entram em campo pressionadas por sequências negativas de resultados.

Onde assistir a West Ham x Brighton

O confronto terá transmissão ao vivo no Brasil pelo serviço de streaming Disney+ e pelos canais ESPN.

Situação das equipes na tabela

O West Ham entra na 19ª rodada em situação crítica. Afundado na zona de rebaixamento (18º lugar) com apenas 13 pontos, o time londrino precisa desesperadamente de uma vitória. A campanha de três vitórias, quatro empates e 11 derrotas reflete a inconsistência da equipe, que não vence há sete jogos na competição. A pressão sobre o técnico Nuno Espírito Santo é imensa, com o time apresentando fragilidades defensivas e pouca eficiência no ataque.

O Brighton, por sua vez, vive um momento de alerta. Embora ocupe uma posição intermediária na tabela (12º lugar com 24 pontos), a sequência de cinco partidas sem vencer na Premier League acendeu o sinal amarelo. Com uma campanha equilibrada de seis vitórias, seis empates e seis derrotas, uma nova derrota pode arrastar a equipe para mais perto da parte de baixo da classificação.

Prováveis escalações e desfalques

West Ham

O técnico Nuno Espírito Santo tem desfalques importantes. O goleiro Lukasz Fabianski (costas) é ausência sentida. Além dele, Aaron Wan-Bissaka e El Hadji Malick Diouf estão servindo suas seleções na Copa Africana de Nações. A provável formação deve ser o 4-2-3-1.

Provável escalação: Aréola; Walker-Peters, Kilman, Todibo e Scarles; Potts e Mateus Fernandes; Bowen, Lucas Paquetá e Summerville; Callum Wilson.

Brighton and Hove

O técnico Fabian Hürzeler também enfrenta problemas com lesões. O zagueiro Adam Webster é desfalque de longa data, enquanto James Milner e Solly March seguem no departamento médico. A equipe deve manter sua formação 3-4-2-1.

Provável escalação: Verbruggen; Van Hecke, Dunk e Igor Julio; Veltman, Gross, Gilmour e Lamptey; Adingra e João Pedro; Welbeck.

Expectativa para a Partida