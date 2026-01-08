O Campeonato Alemão segue a todo vapor em sua temporada 2025/26. Neste sábado, 10, o Union Berlin recebe o Mainz 05 pela 16ª rodada da competição. O duelo acontece no estádio An der Alten Försterei, em Berlim, às 11h30 (horário de Brasília).
Momentos opostos na tabela
O confronto coloca frente a frente equipes com ambições distintas na tabela. O Union Berlin, atualmente na 8ª posição com 21 pontos, busca se aproximar da zona de classificação para as competições europeias. Jogando diante de sua torcida, onde costuma ser forte, o time tenta manter a consistência após vencer na rodada anterior e colar no pelotão de frente.
Já o Mainz vive uma situação dramática. Lanterna da Bundesliga com apenas 8 pontos, a equipe visitante soma apenas uma vitória em 15 jogos. Precisando desesperadamente pontuar para evitar o rebaixamento, o time encara o jogo como uma verdadeira final, apesar do retrospecto recente negativo de cinco jogos sem vencer. A expectativa é de um jogo tenso, com os donos da casa propondo as ações e os visitantes lutando pela sobrevivência.
Prováveis escalações
Para o duelo, os técnicos devem mandar a campo o que têm de melhor, apesar de alguns desfalques importantes por lesão em ambos os lados.
- Union Berlin: Frederik Rønnow; Danilho Doekhi, Diogo Leite, Leopold Querfeld; Christopher Trimmel, Rani Khedira, Aljoscha Kemlein, Woo-Yeong Jeong, Derrick Köhn; Oliver Burke e Ilyas Ansah. Técnico: Steffen Baumgart.
- Mainz 05: Daniel Batz; Andreas Hanche-Olsen, Stefan Bell, Sepp van den Berg; Phillipp Mwene, Leandro Barreiro, Tom Krauß, Nadiem Amiri; Jae-Sung Lee, Brajan Gruda e Ludovic Ajorque. Técnico: Urs Fischer.
Desfalques
- Union Berlin: O time da casa não poderá contar com Andrik Markgraf e Robert Skov, ambos entregues ao departamento médico.
- Mainz 05: Os visitantes sofrem com uma lista maior de ausências, incluindo Anthony Caci, Maxim Dal e Maxim Leitsch.
Onde assistir a Union Berlin x Mainz
A partida terá transmissão oficial e exclusiva para o Brasil através do aplicativo e site do OneFootball. Em outros países, o jogo pode ser acompanhado via Sky Sport (Alemanha), ESPN+ (EUA) e DAZN (Portugal).