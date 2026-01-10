A espera acabou e a bola vai rolar para a abertura do Campeonato Mineiro de 2026. Neste sábado (10), o Uberlândia recebe o Tombense no Estádio Parque do Sabiá. O confronto, válido pela primeira rodada da competição estadual, está marcado para as 16h (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas forças tradicionais do interior mineiro.

Cenário e expectativas para a estreia

Por ser a rodada de abertura, ambas as equipes iniciam o campeonato zeradas na tabela, mas com ambições distintas. O Uberlândia, integrante do Grupo A, busca começar com o pé direito em uma temporada cheia, na qual também disputará a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O técnico Jorge Castilho teve um período produtivo de preparação e aposta no fator casa para somar os primeiros três pontos.

Já o Tombense chega para 2026 em um momento de reconstrução. Após o rebaixamento para a Série D no ano anterior, o Gavião Carcará reformulou profundamente seu elenco. Sob o comando do experiente técnico Cristóvão Borges, a equipe do Grupo B encara a estreia fora de casa como a primeira grande prova de fogo para o novo plantel, visando primeiramente a permanência na elite e, posteriormente, uma vaga nas semifinais.

Prováveis escalações

Uberlândia: Jefferson; Yuri Ferraz, Max Miller, Rayne e Nathan; Fumaça, Jonatas Paulista e Geovane; Robinho, Ingro e Dudu Albaceta. Técnico: Jorge Castilho.

Tombense: Davi Schneider; Auro Jr., Diego Leandro, Wesley Marth e Gustavo Xavier; Dyego, Pedro Oliveira e Cleiton Araújo; Ronald, Rafinha Barbosa e Jefferson Renan. Técnico: Cristóvão Borges.

Onde assistir a Uberlândia x Tombense

Para o torcedor que deseja acompanhar o duelo, a transmissão está confirmada pelo Premiere (pay-per-view). Além disso, a cobertura de jogos das equipes do interior pode ser encontrada em canais no YouTube, como o SportyNet.