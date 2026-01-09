Neste sábado (10), o Millerntor-Stadion, em Hamburgo, será palco de um duelo de opostos pela 16ª rodada do Campeonato Alemão. O St. Pauli recebe o RB Leipzig às 11h30 (horário de Brasília), em uma partida crucial para as pretensões de ambos os lados. Enquanto os donos da casa lutam para se afastar da zona de perigo, os visitantes precisam estancar uma sequência negativa para manter sua posição no G4.

Momentos opostos na tabela

O confronto coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na temporada. O St. Pauli, atualmente na 16ª posição com 12 pontos, ocupa a vaga que leva ao playoff de rebaixamento e precisa somar pontos com urgência. Já o RB Leipzig, apesar de ocupar uma confortável quarta posição com 29 pontos, busca encerrar uma má fase recente para não perder contato com os líderes e garantir sua permanência na zona de classificação para a Champions League.

St. Pauli aposta na invencibilidade recente

A situação do time de Hamburgo na Bundesliga exige atenção máxima. A campanha de 3 vitórias, 3 empates e 9 derrotas reflete as dificuldades enfrentadas. No entanto, o momento recente traz esperança para a torcida pirata. Nas últimas três rodadas, a equipe conseguiu estancar a sangria de derrotas, somando uma vitória (contra o Heidenheim) e dois empates (contra Mainz e Colônia). Jogando em seus domínios, o St. Pauli aposta na força do Millerntor para surpreender um dos gigantes do campeonato.

RB Leipzig tenta recuperação imediata

Do outro lado, o RB Leipzig vive um momento de instabilidade atípico. Embora mantenha uma campanha sólida de 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, o sinal de alerta está ligado. O time vem de duas derrotas consecutivas na competição, contra Bayer Leverkusen e Union Berlin, ambas por 3 a 1. Para retomar a confiança e não ver os rivais diretos se aproximarem, a vitória fora de casa é tratada como obrigação.

Prováveis escalações e desfalques

St. Pauli: O técnico Alexander Blessin tem desfalques importantes por lesão, como Simon Spari, David Nemeth e Andréas Hountondji. A provável escalação é: Nikola Vasilj; Adam Dzwigala, Hauke Wahl, Karol Mets; Arkadiusz Pyrka, Louis Oppie, James Sands, Jackson Irvine; Joel Fujita, Mathias Pereira-Lage e Ricky-Jade Jones.

RB Leipzig: O técnico Ole Werner também enfrenta problemas. Yan Diomande está servindo sua seleção nacional, enquanto Ezechiel Banzuzi, Johan Bakayoko, Viggo Gebel e Assan Ouédraogo estão no departamento médico. A equipe deve ir a campo com: Péter Gulácsi; Kosta Nedeljkovic, Castello Lukeba, Willi Orbán, David Raum; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Christoph Baumgartner; Rômulo Cardoso, Tidiam Gomis e Timo Werner.