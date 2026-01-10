A espera acabou para o torcedor do Rio Grande do Sul. A bola começa a rolar pelo Campeonato Gaúcho de 2026, trazendo toda a rivalidade e emoção do estadual. Neste domingo, 11 de janeiro, o São Luiz recebe o tradicional Caxias no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. O pontapé inicial está marcado para as 16:00 (horário de Brasília), em um confronto que promete medir a temperatura das duas equipes para a temporada.

Expectativas para a estreia

O início do Gauchão marca a abertura oficial da temporada para ambas as equipes. Por ser a primeira rodada, os times ainda buscam o entrosamento ideal, mas entram em campo com objetivos claros e momentos distintos.

O São Luiz chega com a confiança elevada. A equipe de Ijuí conquistou recentemente o título do torneio amistoso Copa L4, vencendo o Avenida na final. Sob o comando do técnico Cristian de Souza, o Rubro aposta na força de seu estádio, a Baixada, para somar pontos cruciais logo no início. O clube manteve uma base experiente e promoveu jovens talentos, buscando surpreender na competição.

Já o Caxias passou por uma profunda reformulação para 2026, com 17 novas contratações e mudanças no departamento de futebol. O técnico Fernando Marchiori tem a missão de levar o time da serra, no mínimo, às semifinais para garantir vaga na Copa do Brasil de 2027. Apesar de uma pré-temporada longa, de 51 dias, o time grená sofreu derrotas nos últimos amistosos, o que gera cautela e exige uma resposta rápida na estreia.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, os treinadores devem mandar a campo o que têm de melhor à disposição, embora o ritmo de jogo ainda seja uma questão a ser superada.

Pelo lado do São Luiz, Cristian de Souza deve escalar: Gabriel; Thainler, Heitor (ou Gabriel Santiago), Marcão e Márcio; Guilherme Escuro (ou Lucas Hulk), Araújo, João Pedro e Germano; DG e Thiago Santos (ou Da Silva).

No Caxias, Fernando Marchiori tem como principal desfalque o lateral-direito Thiago Ennes, que se recupera de lesão na coxa. A provável formação conta com: Léo Lang; Ronei, Mauricio, Joilson e Vitinho; Dudu Vieira, Breno Santos e Tomas Bastos; Calyson, Douglas Skilo e Jeam.

Arbitragem e onde assistir

A arbitragem da partida será comandada pelo experiente Anderson Daronco, auxiliado por Luiz Paulo Duarte e Douglas Israel Vidarte.

Para os torcedores que não puderem comparecer ao Estádio 19 de Outubro, a partida terá transmissão ao vivo e gratuita. O jogo será exibido pelo canal de e também pelo site .