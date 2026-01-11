A bola vai rolar para a segunda rodada do Campeonato Paulista 2026. Nesta terça-feira, 13, o Novorizontino recebe o Guarani-SP no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O confronto, marcado para as 19h (de Brasília), coloca frente a frente duas equipes tradicionais do interior que buscam se firmar neste início de competição estadual.

Cenário do jogo: busca por reabilitação e afirmação

O confronto coloca em campo duas equipes com objetivos claros para o início de temporada. Por ser a fase inicial da competição, o foco total é em somar pontos para construir uma campanha sólida e evitar sustos futuros.

O início de temporada do Tigre do Vale exige atenção imediata. O time da casa ainda não somou pontos na competição, vindo de uma derrota na estreia. Jogar no Jorjão costuma ser um trunfo para a equipe, e a expectativa é que o time adote uma postura mais agressiva para apagar a má impressão da primeira rodada, na derrota para o Santos na Vila, e sair da parte baixa da tabela.

Do outro lado, o Bugre chega para o confronto em uma situação ligeiramente mais confortável, fruto de um empate na estreia contra o Primavera. Com um ponto somado, a equipe de Campinas busca sua primeira vitória para se consolidar no topo da classificação. O ponto conquistado fora de casa dá moral ao elenco, que tenta ajustar o entrosamento para surpreender o adversário em seus domínios.

Prováveis escalações e desfalques

Com base nos elencos da temporada anterior e nas movimentações de início de ano, as equipes devem ir a campo com formações próximas às que encerraram 2025, ainda em fase de entrosamento. Ambas as equipes não possuem desfalques confirmados por suspensão para a rodada, mas a condição física de alguns atletas pode influenciar a escalação final.

Provável Novorizontino: Jordi; Willean Lepo, Patrick, Renato Palm e Reverson; Geovane, Willian Farias e Marlon; Rômulo, Waguininho e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

Provável Guarani: Pegorari; Diogo Mateus, Léo Santos, Alan Santos e Mayk; Matheus Bueno, Anderson Leite e Isaque; Bruno José, Derek e João Victor. Técnico: Umberto Louzer.

Onde assistir ao vivo

O duelo promete ser disputado, com ambos os lados precisando pontuar para atingir seus objetivos iniciais no estadual. O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo através da TNT (TV fechada) e pelo serviço de streaming Max.