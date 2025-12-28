A reta final de 2025 reserva emoções fortes para a torcida no City Ground. Nesta terça-feira, 30, o Nottingham Forest recebe o Everton em partida válida pela 19ª rodada da Premier League. O confronto, marcado para as 17h (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas na tabela, mas com a mesma necessidade de somar pontos para virar o ano com moral.

A luta do Forest contra a parte baixa

A situação do Nottingham Forest no Campeonato Inglês exige atenção máxima. Ocupando a 17ª colocação com 18 pontos, a equipe está perigosamente próxima da zona de rebaixamento. A campanha até aqui reflete a instabilidade do time comandado por Nuno Espírito Santo: são 5 vitórias, 3 empates e 10 derrotas.

Jogando em casa, o Forest sabe que precisa transformar o apoio da torcida em resultados práticos para evitar que a pressão aumente na segunda metade da temporada. O duelo é visto como uma oportunidade de ouro para somar três pontos contra um adversário de meio de tabela e respirar na competição.

Everton busca estabilidade

Do outro lado, o Everton chega ao City Ground em uma situação mais confortável, mas sem margem para relaxamento. Ocupando a 12ª posição com 25 pontos, os Toffees realizam uma campanha de equilíbrio sob o comando de David Moyes. O objetivo da equipe é se consolidar na parte intermediária da tabela e começar a olhar para o pelotão de cima.

Uma vitória fora de casa demonstraria a força e a ambição do time para o restante da temporada. A imprensa inglesa trata o jogo como um teste de consistência para o clube de Liverpool, que precisa provar que pode se impor em cenários adversos.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o técnico Nuno Espírito Santo tem dores de cabeça na montagem do Forest. O atacante Chris Wood é desfalque certo devido a uma lesão no joelho. Outras ausências importantes são o lateral Ola Aina e o meio-campista Ryan Yates. Taiwo Awoniyi permanece como dúvida.

Provável escalação do Nottingham Forest: Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Morato; Gibbs-White, Elliot Anderson, Jota Silva, Nicolas Domínguez; atacante a definir.

Já no Everton, David Moyes também lida com baixas significativas. Iliman Ndiaye e Idrissa Gueye estão a serviço da seleção do Senegal para a Copa Africana de Nações. A lista de lesionados inclui Jarrad Branthwaite, Seamus Coleman e Kiernan Dewsbury-Hall.

Provável escalação do Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Iroegbunam, Garner, McNeil, Alcaraz, Grealish; Barry.