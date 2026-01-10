A espera acabou e a bola vai rolar para a estreia do Campeonato Paulista de 2026. Neste domingo, 11, o Mirassol recebe o São Paulo no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O confronto, marcado para as 20h30 (horário de Brasília), coloca frente a frente uma das forças do interior contra um dos gigantes da capital na rodada de abertura da competição.

Expectativa para a partida

O duelo marca o início da temporada para ambas as equipes. O Mirassol entra em 2026 com a moral elevada após uma campanha histórica no Brasileirão de 2025, que garantiu ao clube uma vaga na Copa Libertadores. O objetivo do Leão é iniciar o estadual com o pé direito, aproveitando o fator casa para surpreender o adversário e mostrar que seguirá competitivo.

Para o São Paulo, a partida serve como o primeiro teste oficial para uma temporada que já comeá abalada pela políticas nos bastidores. O Tricolor busca apagar as oscilações da temporada passada.

Prováveis escalações

Mirassol: A tendência é que o técnico Rafael Guanaes mantenha a base da equipe que fez sucesso em 2025, apostando na força do conjunto. Uma provável escalação tem: Walter; Lucas Ramon, Lucas Oliveira, João Victor e Reinaldo; Yuri Lara, Denilson, Eduardo e Lucas Mugni; André Luis e Nathan Fogaça.

São Paulo: Hernán Crespo deve mandar a campo uma equipe buscando impor seu estilo de jogo desde o início. A provável escalação do Tricolor é: Rafael; Alan Franco, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antonio, Danielzinho e Alisson; Ferreirinha, Tapia e Luciano.

Cenário do confronto

O Leão busca manter a tradição de ser um adversário indigesto para os grandes clubes em seus domínios. A equipe aposta na organização tática e no apoio de sua torcida para tentar surpreender o Tricolor logo na primeira rodada.

Do outro lado, o São Paulo chega com a missão de brigar pelo título estadual. Em uma competição de tiro curto como o Paulistão, começar vencendo é fundamental para evitar pressão nas rodadas seguintes. A torcida são-paulina vive a expectativa de ver as novas ideias de Crespo em prática neste primeiro teste oficial do ano.

Onde assistir e arbitragem

Para quem deseja acompanhar este duelo, haverá diversas opções de transmissão. A partida será exibida na TV aberta pela Record TV, no YouTube gratuitamente pela CazéTV e via streaming pela plataforma HBO Max. O comando do apito ficará a cargo do árbitro Matheus Delgado Candançan.