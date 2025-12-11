O Estádio Saint-Symphorien será palco de um confronto de extremos neste sábado, 13 de dezembro de 2025. O Metz recebe o poderoso Paris Saint-Germain pela 16ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 15h (horário de Brasília), colocando frente a frente uma equipe que luta desesperadamente para sobreviver na elite e outra que segue firme na caça ao título nacional.

Metz: A luta contra a lanterna

A situação do time da casa é crítica. Ocupando a 18ª colocação na tabela, o Metz amarga a lanterna da competição com apenas 11 pontos somados. A campanha reflete as dificuldades da temporada: são apenas 3 vitórias, 2 empates e 10 derrotas até o momento. O retrospecto recente preocupa ainda mais a torcida, já que a equipe vem de três derrotas consecutivas, interrompendo uma breve reação onde havia conquistado dois triunfos seguidos. Jogar em casa contra um dos melhores times do mundo é um desafio hercúleo, mas necessário para quem precisa pontuar urgentemente.

PSG: Na cola da liderança

Do outro lado do campo, o cenário é de ambição pelo topo. O PSG chega para o confronto ocupando a 2ª posição, com 33 pontos, mantendo a pressão sobre o líder do campeonato. Com um desempenho sólido de 10 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, os parisienses vivem um momento de afirmação. Nos últimos cinco jogos pela liga, o time somou três vitórias, mas precisa recuperar os pontos perdidos no recente tropeço contra o Monaco. A equipe sabe que, para manter as aspirações de título vivas, não pode se dar ao luxo de desperdiçar pontos contra o último colocado.

Onde assistir ao jogo

A partida promete ser um teste de ataque contra defesa. No Brasil, os torcedores poderão acompanhar todas as emoções deste duelo através da CazéTV (YouTube) e pelo serviço de streaming Prime Video.

Contexto da Partida e Expectativas

O confronto entre Metz e PSG expõe o abismo técnico e financeiro presente na Ligue 1. Enquanto o Metz luta pela sobrevivência, onde cada ponto é crucial para evitar o rebaixamento, o PSG persegue o líder Lens, estando apenas um ponto atrás na classificação. Para os parisienses, a vitória é fundamental para manter a pressão e, eventualmente, assumir a liderança. Já para o time da casa, um empate seria considerado um resultado heroico, dada a disparidade entre as equipes.

Prováveis Escalações e Desfalques

O técnico Stéphane Le Mignan deve escalar sua equipe de forma cautelosa, buscando fortalecer o sistema defensivo. Uma provável formação inclui: . Entre os desfalques, o clube não poderá contar com Fali Candé e Ablie Jallow, ambos lesionados.