O Manchester United recebe o Wolverhampton nesta terça-feira, 30, em um duelo de opostos pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontece no lendário Old Trafford, com a bola rolando a partir das 17h15 (horário de Brasília). Enquanto os donos da casa buscam se consolidar na briga por competições europeias, os visitantes vivem uma crise profunda, ocupando a lanterna da competição sem nenhuma vitória.

United busca regularidade em casa

Na 6ª colocação com 29 pontos, os Red Devils tentam encontrar o equilíbrio necessário para entrar de vez na disputa por uma vaga na próxima Champions League. A campanha atual, com 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, reflete a oscilação da equipe em momentos decisivos. Nos últimos cinco jogos pela liga, o time venceu Newcastle e o próprio Wolverhampton, empatou com o Bournemouth e foi superado pelo Aston Villa. Jogando diante de sua torcida, a vitória é vista como obrigação para fechar o ano de 2025 em alta e não se distanciar do pelotão de frente.

Drama total para o Wolverhampton

A situação do Wolverhampton é crítica. O clube amarga a 20ª e última posição na tabela, somando apenas 2 pontos em 18 rodadas. Com uma campanha desastrosa de nenhuma vitória, 2 empates e 16 derrotas, a equipe vem de uma sequência negativa na Premier League, sofrendo reveses para Nottingham Forest, Manchester United, Arsenal, Brentford e Liverpool. A falta de triunfos na temporada 2025/26 coloca uma pressão imensa sobre o elenco, que precisa de um milagre fora de casa para iniciar uma reação contra o rebaixamento.

Prováveis escalações e desfalques

O técnico do Manchester United terá de lidar com ausências importantes. O capitão Bruno Fernandes, além dos zagueiros Harry Maguire e Matthijs de Ligt, estão no departamento médico. Outros desfalques são Bryan Mbeumo, Amad Diallo e Noussair Mazraoui, que servem suas seleções na Copa Africana de Nações.

A provável escalação do United é: Lammens; Yoro, Heaven, Martinez; Dalot, Casemiro, Ugarte, Shaw; Dorgu, Matheus Cunha; Sesko.

Pelo lado do Wolverhampton, a lista de baixas também é extensa. Tolu Arokodare, Emmanuel Agbadou e Tawanda Chirewa estão com suas seleções nacionais. Já Jean-Ricner Bellegarde, Marshall Munetsi e Daniel Bentley estão lesionados.

O provável time titular dos Wolves deve contar com: Johnstone; Mosquera, Krejcí, Santiago Bueno; Hoever, João Gomes, André, Fer López e Wolfe; Hee-Chan e Larsen.

Onde assistir ao jogo

Para o torcedor que deseja acompanhar o confronto, haverá ampla cobertura. A transmissão será realizada pelos canais ESPN e pela plataforma de streaming Disney+, detentores dos direitos da Premier League. Além disso, o canal XSports também exibirá a partida.