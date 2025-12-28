O calendário do futebol britânico abre 2026 com um confronto tradicional em Anfield. Nesta quinta-feira (1º), o Liverpool recebe o Leeds United pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 14h (horário de Brasília), em um jogo que coloca frente a frente equipes com ambições opostas na tabela.

Reds miram a consolidação no G4

Ocupando a 4ª colocação com 32 pontos, o Liverpool entra em campo com a missão de proteger sua posição na zona de classificação para a Champions League. Com uma campanha sólida de 9 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, os donos da casa buscam manter o ímpeto recente. A equipe vem de uma sequência positiva, somando três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, e aposta na força de Anfield para iniciar o ano com o pé direito e pressionar os líderes da competição.

Leeds busca fôlego contra o rebaixamento

Do outro lado, o Leeds vive uma realidade de tensão na parte inferior da tabela, ocupando o 16º lugar com 20 pontos. A equipe luta para se afastar da zona de perigo e precisa pontuar fora de casa. Diferente do seu adversário, o Leeds vem de uma sequência oscilante: apesar de ter mostrado reação em rodadas anteriores, sofreu uma derrota recente para o Manchester City, interrompendo sua série invicta. O time chega a Liverpool disposto a surpreender e recuperar os pontos perdidos.

Onde assistir ao vivo

A partida promete ser um teste de ataque contra defesa. Enquanto o Liverpool deve tomar a iniciativa ofensiva, o Leeds tentará explorar os contra-ataques. Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar o duelo, a transmissão está confirmada pelo canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Prováveis Escalações e Desfalques

Para o confronto, ambos os técnicos precisam lidar com questões em seus elencos. Arne Slot, do Liverpool, tem retornos importantes, mas ainda conta com ausências no departamento médico. Do lado do Leeds, Daniel Farke tem dúvidas significativas no setor de ataque.

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

A grande notícia para os Reds é o retorno do lateral Conor Bradley, que deve reassumir a titularidade. A expectativa também gira em torno da volta de Mohamed Salah ao time inicial após duas partidas começando no banco. A provável escalação é: