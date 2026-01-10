O Campeonato Gaúcho de 2026 dá o seu pontapé inicial neste domingo (11), renovando as esperanças das torcidas do Rio Grande do Sul. Às 18h (horário de Brasília), o Internacional recebe o Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida, válida pela primeira rodada, marca o encontro entre o atual campeão da elite e o vencedor da Divisão de Acesso de 2025.

Cenário das equipes e expectativas

O Internacional entra em campo para defender o título estadual conquistado no ano anterior. O clube vive o início de um novo ciclo sob o comando do técnico Paulo Pezzolano. No entanto, a estratégia para as primeiras rodadas envolve a utilização de uma equipe alternativa, dirigida pelo auxiliar Pablo Fernández, enquanto o elenco principal aprimora a preparação física e tática. O Colorado lida com desfalques médicos importantes, como os meio-campistas Thiago Maia e Alan Rodríguez.

Do outro lado, o Novo Hamburgo retorna à primeira divisão com a missão de ser um visitante indigesto. Comandado pelo experiente Rogério Zimmermann, treinador conhecido por organizar sistemas defensivos sólidos, o Anilado busca garantir a permanência na elite e sonha com uma vaga na Série D de 2027. A equipe do Vale do Sinos deve apostar em uma postura competitiva para explorar o possível desentrosamento do time alternativo do Inter.

Prováveis escalações

Internacional: A tendência é que o time vá a campo com Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Alisson; Richard e Ronaldo; Allex, Yago Noal e Gustavo Prado; Raykkonen. Técnico interino: Pablo Fernández.

Novo Hamburgo: Sem desfalques confirmados, a provável formação conta com Omar; Muriel, Romércio, João Marcus e Josué; Amaral, Maia e Leandro; Zé Andrade, Allison e Parede. Técnico: Rogério Zimmermann.

Onde assistir e arbitragem

Para o torcedor que deseja acompanhar a estreia, haverá diversas opções de transmissão. O jogo será exibido na TV aberta pela RBS TV, na TV fechada pelo SporTV e no sistema pay-per-view pelo Premiere (também disponível via Globoplay). A arbitragem da partida será conduzida por Elias da Silva Elyseu.