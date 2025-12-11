Neste sábado (13), a PreZero Arena, em Sinsheim, será palco de um confronto decisivo pela 14ª rodada do Campeonato Alemão. O Hoffenheim recebe o Hamburgo às 11h30 (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente equipes com ambições distintas na tabela da temporada 2025/26.

Hoffenheim mira recuperação no G5

O Hoffenheim entra em campo defendendo sua posição na parte nobre da tabela. Atualmente na 5ª colocação com 23 pontos, a equipe faz uma campanha consistente, somando sete vitórias, dois empates e quatro derrotas. No entanto, o time busca recuperação imediata após ter sua sequência positiva interrompida por um revés diante do Borussia Dortmund na última rodada.

Antes dessa derrota, o clube vinha de uma excelente série de invencibilidade que o consolidou na zona de classificação para as competições europeias. Jogando em casa, a expectativa é impor o ritmo e somar três pontos fundamentais para não se distanciar dos líderes e garantir vaga na próxima Europa League.

Hamburgo em ascensão

Do outro lado, o Hamburgo chega motivado para o confronto. Ocupando a 13ª posição com 15 pontos, o time visitante vive seu melhor momento recente na competição. Após um período de instabilidade, a equipe engatou duas vitórias consecutivas contra Stuttgart e Werder Bremen, trazendo alívio na luta para se afastar da parte inferior da tabela.

Com uma campanha total de quatro vitórias, três empates e seis derrotas, o Hamburgo tenta provar que a reação é sólida. Surpreender um dos times mais fortes do campeonato fora de casa seria um passo crucial para consolidar essa recuperação e ganhar moral para a sequência da temporada.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o técnico do Hoffenheim, Christian Ilzer, deve manter a base da equipe, mas terá desfalques importantes: o zagueiro Bernardo (suspenso), além de Koki Machida e Hennes Behrens (lesionados). Já o Hamburgo, comandado por Merlin Polzin, não conta com o meio-campista Nicolai Remberg (suspenso) e possui uma lista extensa de lesionados, incluindo Daniel Elfadli, Robert Glatzel e Warmed Omari.

Provável escalação do Hoffenheim: Oliver Baumann; Vladimir Coufal, Robin Hranac, Albian Hajdari, Alexander Prass; Wouter Burger, Grischa Prömel; Fisnik Asllani, Tim Lemperle, Bazoumana Toure; e um atacante de referência.

Provável escalação do Hamburgo: Daniel Heuer Fernandes; Miro Muheim, Luka Vušković, Jordan Torunarigha; Albert Sambi Lokonga, Jonas Meffert; Jean-Luc Dompé, Fábio Vieira, Rayan Philippe; e Yussuf Poulsen.