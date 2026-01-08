Neste sábado (10), a tensão toma conta da Voith-Arena para um confronto crucial válido pela 16ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26. O Heidenheim recebe o Colônia às 11h30 (horário de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos delicados e precisam desesperadamente somar pontos para atingir seus objetivos na temporada.

Contexto e Cenário do Confronto

A partida é um clássico “jogo de seis pontos” na luta contra o rebaixamento da Bundesliga. Para o Heidenheim, que joga em casa, a vitória é fundamental para deixar a zona da degola e ganhar um respiro na classificação. Uma derrota pode afundar ainda mais a equipe e aumentar a pressão sobre o comando técnico. Já o Colônia, embora em uma posição ligeiramente melhor, encara o jogo como um ponto de virada para encerrar a má fase. Um novo tropeço pode arrastar o time de vez para a briga na parte de baixo da tabela, algo que a torcida e a diretoria querem evitar a todo custo.

Heidenheim busca fôlego na luta contra a degola

A situação do Heidenheim é alarmante. Ocupando a 17ª colocação na tabela, a equipe está imersa na zona de rebaixamento com apenas 11 pontos conquistados. A campanha até aqui reflete a dificuldade do time em se impor: são apenas três vitórias, dois empates e 10 derrotas. Jogando em casa, o time sabe que não pode desperdiçar a oportunidade de somar três pontos contra um adversário que também oscila na competição.

A forma recente da equipe mostra uma inconsistência perigosa. Nos últimos cinco jogos, o Heidenheim alternou momentos de esperança com quedas bruscas de rendimento (duas vitórias e três derrotas). Para sair do Z3, o time precisará mostrar mais solidez defensiva e aproveitar o fator casa para pressionar desde os minutos iniciais.

Colônia tenta encerrar jejum de vitórias

Do outro lado, o Colônia chega para o confronto em uma posição ligeiramente mais confortável, ocupando o 11º lugar com 16 pontos. No entanto, o sinal de alerta está ligado. A equipe atravessa uma fase difícil, sem vencer nas últimas cinco partidas, acumulando derrotas e empates que frearam qualquer pretensão de subir na tabela. Com uma campanha de quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas, os visitantes precisam estancar a sangria para não começarem a olhar com preocupação para a parte inferior da classificação.

Prováveis Escalações

Heidenheim (Técnico: Frank Schmidt): Kevin Müller; Omar Traoré, Patrick Mainka, Benedikt Gimber, Jonas Föhrenbach; Jan Schöppner, Lennard Maloney, Eren Dinkçi, Marvin Pieringer; Jan-Niklas Beste e Tim Kleindienst.