A espera acabou e a bola vai rolar para a temporada 2026. Neste sábado (10), o Guarani recebe o Primavera no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O confronto, marcado para as 18h30 (horário de Brasília), é válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista e marca o início da caminhada de ambos os clubes na competição estadual.

Expectativas para a partida

O duelo marca o início da temporada para as duas equipes, que buscam começar o Paulistão com o pé direito. Por ser a rodada de abertura, ambos os times iniciam zerados na tabela, tornando a vitória fundamental para ganhar confiança na sequência do torneio. O Guarani, jogando em casa, carrega a pressão de iniciar bem o ano após um final de temporada anterior frustrante, quando não conseguiu o acesso na Série C. Já o Primavera, que vem de um 2025 histórico com o vice-campeonato da Série A2 e da Copa Paulista, disputa pela primeira vez a elite do futebol paulista e uma competição nacional (Copa do Brasil), buscando surpreender na estreia.

Prováveis escalações e desfalques

Para a estreia, o Guarani passou por uma grande reformulação em seu elenco, com a chegada de mais de uma dezena de reforços, incluindo nomes como o goleiro Caíque França e o atacante Lucca. A expectativa é que o técnico Matheus Costa mande a campo uma equipe experiente para dar início à busca por uma campanha sólida.

O Primavera, comandado pelo ex-atacante Rafael Marques, também se reforçou para a disputa da Série A1 e apresentou seu elenco com 32 jogadores. A equipe de Indaiatuba deve apostar na base que conquistou o acesso, mesclada com as novas contratações, para tentar surpreender o Bugre em Campinas.

A estreia do Bugre em casa

Jogando diante de sua torcida, o Guarani entra em campo buscando fazer valer o fator casa para iniciar o campeonato com três pontos. Como se trata da rodada de abertura, a equipe parte do zero na tabela de classificação, mas a expectativa é alta para ver como o elenco se comportará no primeiro teste oficial do ano. Uma vitória na estreia é essencial para dar tranquilidade ao trabalho da comissão técnica e confiança ao grupo de jogadores.

O desafio do Primavera

Do outro lado, o Primavera viaja até Campinas com a missão de surpreender um adversário tradicional em seus domínios. Assim como os donos da casa, o time visitante inicia sua trajetória sem pontos, mas sabe que pontuar longe de seus domínios na primeira rodada pode ser um diferencial importante na luta por seus objetivos. A equipe busca mostrar organização tática e competitividade logo nos primeiros 90 minutos da temporada.