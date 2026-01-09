Neste sábado (10), o Europa-Park será palco de um duelo decisivo pela 16ª rodada do Campeonato Alemão. O Freiburg recebe o Hamburgo às 11h30 (horário de Brasília), em partida que marca o retorno da Bundesliga após a tradicional pausa de inverno.

Onde assistir a Freiburg x Hamburgo

Para os torcedores que desejam acompanhar o confronto, a transmissão está prevista via streaming pelo Canal GOAT (YouTube) e pelo aplicativo e site do OneFootball. Internacionalmente, canais como DAZN também realizam a cobertura da competição.

Freiburg aposta na força caseira

O Freiburg entra em campo ocupando a 9ª posição com 20 pontos, apresentando uma campanha de absoluto equilíbrio estatístico: 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. A equipe de Julian Schuster é favorita para o duelo, impulsionada por uma excelente sequência em casa, onde não perde há dez jogos oficiais.

Buscando se aproximar da zona de classificação para as competições europeias, o time vem de um retrospecto recente de recuperação na liga. Nos últimos cinco jogos, a sequência foi de vitória, empate, derrota, seguida de duas vitórias consecutivas, corrigindo a instabilidade anterior.

Hamburgo busca primeira vitória fora

Do outro lado, o Hamburgo vive uma situação mais delicada. Na 13ª colocação com 16 pontos, a equipe luta para se distanciar da zona de rebaixamento, tendo apenas quatro pontos de vantagem sobre o 16º colocado. O time, que retornou à elite nesta temporada, enfrenta grandes dificuldades como visitante, sendo o único clube que ainda não venceu fora de casa no campeonato.

O retrospecto recente do Hamburgo reflete essa irregularidade: nos últimos cinco compromissos, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. Somar pontos no Europa-Park é crucial para ganhar fôlego na competição.

Prováveis escalações e desfalques

Para a partida, o Freiburg tem desfalques importantes. O ponta Eren Dinkçi e o zagueiro Philipp Lienhart estão fora por problemas musculares, enquanto Daniel-Kofi Kyereh segue lesionado. Cyriaque Irié foi convocado para a seleção de seu país.

Pelo lado do Hamburgo, a lista de ausências inclui Yussuf Poulsen e Warmed Omari, ambos com lesões de longo prazo, além de Jean-Luc Dompé e Daniel Elfadli.

Provável escalação do Freiburg: Atubolu; Kübler, Ginter, Jung, Günter; Eggestein, Osterhage; Treu, Suzuki, Manzambi; Höler.

Provável escalação do Hamburgo: Heuer Fernandes; Ramos, Vušković, Muheim; Gocholeishvili, Meffert, Sambi Lokonga, Katterbach; Jatta, Glatzel, Philippe.