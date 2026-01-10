Neste domingo, 11, a bola rola para um confronto que promete movimentar a antecipação da 5ª rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo recebe a Portuguesa-RJ no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 18h (horário de Brasília). A partida marca a estreia das equipes na temporada de 2026, sendo adiantada devido aos compromissos do Rubro-Negro na Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

Garotos do Ninho em ação

O time da Gávea chega para este duelo com uma formação alternativa. Como o elenco principal, comandado por Filipe Luís, só se reapresenta das férias na segunda-feira (12), o clube utilizará sua equipe Sub-20 nas rodadas iniciais. Sob o comando do técnico da base, Bruno Pivetti, os jovens talentos buscam mostrar serviço e garantir pontos importantes. A expectativa gira em torno de como a garotada irá se comportar diante de um adversário profissional e entrosado.

A Lusa quer surpreender

Do outro lado, a Portuguesa-RJ, treinada por Alex Nascif, entra em campo com a missão de desafiar o favoritismo da camisa rubro-negra. A Lusa da Ilha tradicionalmente se apresenta como um adversário duro para os grandes do Rio de Janeiro e chega motivada após o título da Copa Rio de 2025. Com o elenco treinando desde novembro, Nascif aposta na organização tática e na força máxima de seus titulares para tentar sair do Raulino de Oliveira com a vitória.

Onde assistir e arbitragem

O torcedor terá diversas opções para acompanhar o duelo. A partida terá transmissão na TV aberta pela TV Globo, além do Premiere (Pay-per-view) e das plataformas digitais do Grupo Globo. O comando da arbitragem ficará a cargo de Pierry Dias dos Santos, que terá a responsabilidade de conduzir o espetáculo.

Prováveis escalações

Para a estreia, o Flamengo deve ir a campo com a equipe Sub-20. Uma provável escalação inclui: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Johnny Góes; Lucas Vieira, Pablo Lúcio e Guilherme Gomes; Ryan Roberto, Wallace Yan e Douglas Telles.

Já a Portuguesa-RJ deve iniciar a temporada com o que tem de melhor, mantendo a base que garantiu vaga na Série D do Brasileiro para 2026.