Foi com emoção, sustos e protagonismo das categorias de base. O Internacional venceu o Novo Hamburgo por 2 a 1, de virada, neste domingo (11), na rodada de abertura do Campeonato Gaúcho. Jogando no Beira-Rio com uma equipe repleta de jovens promessas, o Colorado viu o adversário abrir o placar com um golaço de bicicleta, mas contou com um gol contra e um tento decisivo de Diego Coser nos minutos finais para garantir os três pontos.
Susto inicial e pintura no Beira-Rio
A partida começou de forma eletrizante e desfavorável para os donos da casa. Logo aos 7 minutos, o Novo Hamburgo silenciou o estádio com uma verdadeira pintura. Após cobrança de lateral na área, Parede escorou de cabeça e Allison, camisa 11 do time visitante, acertou uma bicicleta espetacular no ângulo direito do goleiro Anthoni. O Inter, que escalou garotos como o atacante João Bezerra, de apenas 16 anos, sentiu o golpe inicial. Apesar de ter a posse de bola e encurralar o adversário em seu campo defensivo, o time da capital encontrava dificuldades para criar chances claras diante de um Novo Hamburgo bem postado.
Falha bizarra recoloca o Inter no jogo
O cenário de ataque contra defesa se intensificou na segunda etapa. O Internacional pressionava, mas a defesa do Novo Hamburgo levava a melhor na maioria dos lances. O empate, no entanto, veio de uma infelicidade da defesa visitante aos 61 minutos. Alisson cruzou da esquerda, o goleiro Omar saiu mal do gol tentando cortar o cruzamento e a bola acabou batendo no zagueiro João Marcus, que mandou contra o próprio patrimônio. O gol contra renovou o ânimo colorado e obrigou o Novo Hamburgo a sair da retranca.
A virada nos minutos finais
O jogo ganhou contornos dramáticos na reta final. O Novo Hamburgo quase retomou a liderança com um chute forte de Leandro, que exigiu grande defesa de Anthoni. Mas a persistência dos garotos do Inter foi premiada aos 89 minutos. Ronaldo foi decisivo ao roubar a bola de Leandro na intermediária e servir Diego Coser na ponta direita. O camisa 38 não desperdiçou: soltou um chute cruzado com muito efeito, vencendo Omar e marcando seu primeiro gol como profissional para decretar a virada.
Com o resultado, o Internacional inicia a defesa do título estadual com o pé direito, somando três pontos no Grupo A. O Novo Hamburgo, apesar da valentia e do golaço marcado, sai de campo derrotado e buscará a recuperação na próxima rodada.