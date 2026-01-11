O América-MG iniciou a temporada de 2026 com o pé direito. Jogando no Independência, em Belo Horizonte, a equipe da capital impôs seu ritmo e venceu o Athletic-MG por 3 a 0, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Com um gol logo no início, uma atuação segura do goleiro Gustavo e uma pintura de Éverton Brito nos minutos finais, o Coelho garantiu seus primeiros três pontos na competição.

Início avassalador e intervenção do VAR

A partida mal havia começado quando o placar foi inaugurado. Logo aos 2 minutos, Eduardo Person cobrou falta com veneno; a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Glauco, morrendo no canto esquerdo. O gol cedo deu tranquilidade ao América, que seguiu pressionando a saída de bola adversária.

O ímpeto ofensivo quase resultou no segundo gol aos 10 minutos, quando Gabriel Barros balançou as redes após jogada de Paulo Victor. No entanto, o árbitro André Luiz Skettino, após consulta ao monitor do VAR, anulou o tento por uma falta na origem do lance, mantendo a vantagem mínima no marcador.

Sustos, reação contida e a eficiência do Coelho

Atrás no placar, o Athletic tentou reagir e criou chances claras. Aos 23 minutos, Ronaldo exigiu uma grande defesa do goleiro Gustavo. Pouco depois, aos 28, Alessio teve a oportunidade de empatar após cruzamento de Douglas, mas furou a finalização no meio da área, desperdiçando um momento crucial.

O castigo pela ineficiência dos visitantes veio ainda no primeiro tempo. Aos 36 minutos, Eduardo Person apareceu novamente, desta vez como garçom. Ele cruzou da direita e Thauan Willians, de primeira, finalizou com precisão para ampliar a vantagem americana antes do intervalo.

Pintura no fim decreta a goleada

Na etapa final, o América administrou o resultado, mas contou novamente com o brilho de seu goleiro. Gustavo operou um milagre aos 17 minutos (62′), espalmando um chute rasteiro de Luiz Filipe. O Athletic seguiu tentando diminuir, mas esbarrou na falta de pontaria e na sólida defesa alviverde.

Para fechar a noite com chave de ouro, aos 42 minutos (87′), Éverton Brito, que havia saído do banco, protagonizou o lance mais bonito do jogo. Após lançamento de Val Soares, ele dominou, aplicou um chapéu desconcertante no marcador e finalizou no cantinho, decretando o 3 a 0.

Com o triunfo, o América-MG assume a liderança provisória de seu grupo. Na próxima rodada, o Coelho visita o Democrata, enquanto o Athletic tenta a recuperação em casa contra a URT. Ambos os jogos ocorrem na quarta-feira (14).