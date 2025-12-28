A reta final do ano no futebol europeu reserva um confronto decisivo pela 19ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. Nesta terça-feira, 30 de dezembro, o Chelsea recebe o Bournemouth no histórico Stamford Bridge, em Londres. A bola rola às 17h (horário de Brasília), em um duelo onde ambas as equipes buscam reencontrar o caminho da regularidade para fechar o ano de forma positiva.

Blues tentam se firmar na zona europeia

O time da casa entra em campo ocupando a 5ª colocação na tabela, somando 29 pontos. Apesar de estar na zona de classificação para competições continentais, a campanha dos Blues tem sido marcada pela oscilação: são oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas até o momento. A forma recente preocupa a torcida e a comissão técnica, já que nos últimos cinco jogos a equipe acumulou resultados instáveis, vindo de uma derrota na última rodada e somando apenas uma vitória neste recorte recente. Jogando em seus domínios, o Chelsea precisa impor seu ritmo para não se distanciar do pelotão de frente.

Cherries em sinal de alerta

Do outro lado, o Bournemouth vive um momento ainda mais delicado. Estacionado na 15ª posição com 22 pontos, o time visitante vê a zona de perigo pelo retrovisor e precisa somar pontos para respirar. A campanha de cinco vitórias, sete empates e seis derrotas reflete um time combativo, mas com dificuldades de fechar os jogos e garantir os três pontos. O retrospecto recente é o maior adversário: a equipe não vence há cinco rodadas, vindo de uma sequência negativa de três empates e duas derrotas. Pontuar em Londres é essencial para evitar que a pressão aumente sobre o elenco comandado por Andoni Iraola.

Prováveis escalações e desfalques

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, lida com desfalques importantes por lesão. O zagueiro Levi Colwill (lesão no ligamento cruzado) e os meio-campistas Roméo Lavia e Dario Essugo estão no departamento médico e são baixas confirmadas. A boa notícia pode ser o retorno de Cole Palmer, que se recupera de uma lesão na virilha.

Provável escalação do Chelsea: Sánchez; James, Chalobah, Badiashile e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Palmer (ou Madueke) e Garnacho; João Pedro.

O Bournemouth também enfrenta problemas com lesões. Tyler Adams, Ben Doak, Veljko Milosavljevic e Matai Akinmboni são desfalques certos para a partida na capital inglesa.

Provável escalação do Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakité, Senesi e Truffert; Cook e Scott; Jiménez, Tavernier e Semenyo; Kroupi.

Onde assistir ao jogo