O Bayern de Munique retorna aos gramados neste domingo (11) para enfrentar o Wolfsburg, em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Alemão. A partida, que marca a volta da Bundesliga após a pausa de inverno, será disputada na Allianz Arena, com a bola rolando a partir das 11h30 (horário de Brasília).

Situação das equipes na Bundesliga

Líder isolado e dono de uma campanha irretocável, o time comandado por Vincent Kompany entra em campo defendendo sua invencibilidade. Com 41 pontos somados em 15 jogos (13 vitórias e 2 empates), os bávaros buscam manter a distância segura para o segundo colocado e consolidar a caminhada rumo a mais um título. A equipe vem embalada por uma goleada de 5 a 0 em amistoso contra o Red Bull Salzburg, demonstrando que o recesso não diminuiu seu ímpeto ofensivo.

Já o Wolfsburg encontra-se no meio da tabela e encara o desafio como uma oportunidade de ouro. O objetivo é surpreender o gigante de Munique para somar pontos inesperados, afastar-se da parte inferior da classificação e manter vivo o sonho de alcançar vagas em competições europeias.

Onde assistir a Bayern de Munique x Wolfsburg

Para os torcedores brasileiros, a partida terá ampla cobertura nas plataformas digitais. A transmissão está confirmada através da CazéTV, OneFootball e Canal GOAT. Na televisão fechada, o jogo também pode figurar na grade do SporTV (consulte a programação local).

Prováveis Escalações

O Bayern deve ir a campo com força máxima, mantendo a base que vem dominando a competição. O técnico Kompany não possui desfalques de última hora confirmados.