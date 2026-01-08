A 16ª rodada do Campeonato Alemão reserva um confronto de alta intensidade na parte superior da tabela. Neste sábado, 10 de janeiro de 2026, o Bayer Leverkusen recebe o Stuttgart na BayArena, com a bola rolando às 14h30 (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente o terceiro e o sexto colocado, em um duelo decisivo para as pretensões de ambos na luta por vagas nas competições europeias.

Disputa direta pelo G4

O embate é tratado como um autêntico “jogo de seis pontos”. O Bayer Leverkusen, atuando em seus domínios, busca consolidar sua posição na zona de classificação para a Liga dos Campeões e evitar que os líderes disparem. Uma vitória é crucial para manter a vantagem sobre os perseguidores diretos.

Por outro lado, o Stuttgart encara a partida como uma oportunidade de ouro. Com apenas três pontos a menos que o rival, uma vitória fora de casa permitiria igualar a pontuação do adversário e entrar de vez na briga pelo G4. A expectativa é de um jogo aberto e ofensivo, considerando o histórico recente de gols entre as duas equipes.

Como chega o Bayer Leverkusen

O time da casa entra em campo focado em manter a consistência para se firmar no pódio da Bundesliga. Ocupando a 3ª colocação com 29 pontos, o Leverkusen soma nove vitórias, dois empates e quatro derrotas. A equipe vive um momento de oscilação, mas com viés de alta: nos últimos cinco jogos, conquistou três vitórias, recuperando a confiança do elenco.

Diante de sua torcida, a missão é somar mais três pontos não apenas para segurar a terceira posição, mas também para afastar a aproximação perigosa dos rivais logo abaixo, incluindo o próprio adversário desta rodada.

Como chega o Stuttgart

O Stuttgart chega a Leverkusen com a ambição de embolar a disputa pelas primeiras posições. Na 6ª posição com 26 pontos, a campanha registra oito vitórias, dois empates e cinco derrotas. No entanto, a forma recente acende um sinal de alerta: nos últimos cinco compromissos, o time alternou resultados, somando dois empates, duas derrotas e apenas uma vitória.

Para sair da BayArena com um resultado positivo, a equipe precisará superar essa instabilidade recente e mostrar força contra um concorrente direto, visando ganhar moral para a sequência da temporada 2025/26.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo, o Bayer Leverkusen lida com ausências importantes. O lateral Álex Grimaldo é dúvida devido a problemas musculares, enquanto Exequiel Palacios cumpre suspensão. Além deles, Ibrahim Maza e Christian Kofane foram convocados para suas seleções. Do lado visitante, o técnico Sebastian Hoeneß não poderá contar com Luca Jaquez e Stefan Drljaca, ambos entregues ao departamento médico.