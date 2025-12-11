Neste sábado (13), a bola rola na BayArena para um confronto importante pela 14ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26. O Bayer Leverkusen recebe o Colônia às 14h30 (horário de Brasília). Enquanto os donos da casa tentam se firmar no G4, os visitantes buscam estabilidade no meio da tabela.

Leverkusen busca consistência no G4

Ocupando a quarta colocação com 23 pontos, o Leverkusen vive uma temporada de oscilações. Com uma campanha geral de sete vitórias, dois empates e quatro derrotas, a equipe precisa estancar a instabilidade recente. Jogando diante de sua torcida, somar três pontos é crucial para consolidar sua posição na zona de classificação para a Liga dos Campeões da UEFA e recuperar a confiança do elenco.

Colônia tenta surpreender fora de casa

Do outro lado, o Colônia chega para o confronto ocupando a 8ª posição, somando 16 pontos. A campanha é equilibrada, mas modesta: quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O time visitante, que retornou à elite nesta temporada, busca aproveitar qualquer oportunidade para pontuar fora de casa e tentar se aproximar da zona de classificação para competições europeias, como a Liga Europa ou a Conference League.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o Bayer Leverkusen tem preocupações com o departamento médico. Jogadores como Exequiel Palacios, Arthur e Lucas Vázquez são desfalques prováveis. A provável escalação do time da casa inclui: Mark Flekken; Robert Andrich, Loic Badé, Edmond Tapsoba; Jonas Hofmann, Ibrahim Maza, Aleix García, Ernest Poku; Malik Tillman, Patrik Schick e Martin Terrier.

O Colônia também enfrenta problemas com lesões. Luca Kilian e Timo Hübers são ausências confirmadas. A equipe visitante deve ir a campo com: Marvin Schwäbe; Sebastian Sebulonsen, Eric Martel, Rav van den Berg, Jan Thielmann; Tom Krauss, Denis Huseinbasic, Jakub Kamiński; Linton Maina, Luca Waldschmidt e Ragnar Ache.

Onde assistir a Bayer Leverkusen x Colônia

A partida promete ser disputada, com o Leverkusen pressionado pelo resultado e o Colônia buscando afirmação na temporada. O torcedor poderá acompanhar todas as emoções deste duelo ao vivo através do Canal GOAT (YouTube/Streaming).