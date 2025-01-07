Com brilho de Rodrygo e Estêvão, seleção brasileira faz 5 a 0 em Seoul e trabalho evolui para a Copa do MundoLeia mais
Maracanã será o palco de Brasil x Chile pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026Leia mais
O goleiro não se moveu porque simplesmente não acreditou no que via. A trajetória impossível que até hoje gera debates entre cientistas.Leia mais
O estádio que testemunhou o milésimo gol de Pelé e inúmeros momentos históricos segue imbatível em sua importância cultural e esportiva.Leia mais
Pelé, Zico e Garrincha agora observam do segundo lugar. A façanha impressionante que reescreveu recordes históricos da Seleção Brasileira.Leia mais
Brasil enfrenta Colômbia e Argentina em março de 2025 nas Eliminatórias. Saiba os preparativos e expectativas da Seleção!Leia mais
Análise das estratégias de contratações no futebol baiano, destacando os investimentos do Bahia e as escolhas mais cautelosas do Vitória.Leia mais
Entenda as polêmicas sobre o uso de cartões corporativos no CorinthiansLeia mais
O contrato do zagueiro central David Luiz não foi renovado pelo FlamengoLeia mais
O retorno de Thiago Maia ao Santos FC é iminenteLeia mais
Assista os melhores lances e análises no nosso canal do YouTube
