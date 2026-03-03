O atacante brasileiro Rodrygo vive um calvário físico às portas da próxima Data Fifa e da Copa do Mundo. Depois de quase um mês afastado dos gramados para tratamento de uma tendinite no músculo posterior da coxa direita, o jogador volta a preocupar o Real Madrid, agora por conta de um problema no joelho.

Segundo informações do jornal espanhol Marca, o camisa 11 terminou o confronto diante do Getafe queixando-se de dores agudas na região. Há temor por um problema mais grave.

O jogador passará ainda nesta terça-feira, 3, por exames de imagem para avaliar a gravidade do problema. O duelo que teminou com derrota por 1 a 0 para o Getafe marcava justamente o seu retorno aos gramados.

Ele foi acionado no segundo tempo, entrando aos 9 minutos, na tentativa de reverter o placar adverso, mas acusou a nova contusão nos minutos finais do confronto.

A iminente baixa de Rodrygo agrava o cenário crítico no departamento médico do Real Madrid na temporada 2025/2026.

O técnico Alvaro Arbeloa tem vivido um verdadeiro quebra-cabeça no setor ofensivo, já que não conta atualmente com Kylian Mbappé, que trata um problema no joelho esquerdo e precisou viajar à França para intensificar sua recuperação.

Caso não conte com o brasileiro, somente Vinicius Junior e Gonzalo García surgem como opções ofensivas, já que o argentino Franco Mastantuono está suspenso.

Na defesa, há outros problemas: os zagueiros David Alaba e Raúl Asencio acusaram desconfortos musculares, enquanto o brasileiro Eder Militão segue fora por lesão. Outra opção, Dean Huijsen está suspenso, mesma situação do lateral-esquerdo Álvaro Carreras. No meio-campo, Jude Bellingham também trata uma lesão.