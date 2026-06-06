A seleção de futebol do Irã recebeu os vistos necessários para entrar nos Estados Unidos e disputar a Copa do Mundo de 2026. A informação foi confirmada por um funcionário da Casa Branca à agência de notícias Reuters na última sexta-feira (5). A concessão dos documentos ocorre apenas dez dias antes da primeira partida da equipe em Los Angeles, em um cenário de contínuas tensões geopolíticas entre os dois países.

Concessão dos Vistos e Contexto Geopolítico

A situação dos vistos gerou incerteza nos dias que antecederam o anúncio. Na noite de quinta (4), o embaixador do Irã no México, Abolfazl Pasandideh, havia declarado que a delegação ainda não havia recebido as autorizações. Contudo, os vistos foram concedidos durante a madrugada, conforme relatado pelo funcionário da Casa Branca. O embaixador dos EUA na Turquia, Tom Barrack, também confirmou a concessão dos vistos aos jogadores por meio da rede social X, expressando orgulho pelo trabalho da embaixada.

Mudança de Base e Chegada ao México

Devido a esses impasses e à pressão para minimizar a presença da equipe em solo americano, o Irã negociou uma mudança de última hora na base de treinamento. A delegação foi transferida do Arizona para Tijuana, no México. A chegada da seleção iraniana a Tijuana está prevista para o início do domingo (7).

Calendário da Copa e Restrições da Delegação

A seleção iraniana está programada para estrear no Grupo G da Copa do Mundo em 15 de junho, enfrentando a Nova Zelândia em Los Angeles. Posteriormente, a equipe jogará contra a Bélgica, também em Los Angeles, e encerrará sua participação na fase de grupos contra o Egito em Seattle. Este torneio marca um momento histórico, sendo a primeira Copa do Mundo, desde sua criação em 1930, em que um país anfitrião receberá uma nação com a qual está em conflito.

Apesar da aprovação dos vistos para os jogadores, alguns membros da equipe técnica e administrativa da seleção iraniana ainda não receberam suas permissões de entrada nos Estados Unidos, de acordo com a agência de notícias semi-oficial Fars. O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, havia declarado anteriormente que o país não permitiria a inclusão de indivíduos ligados à Guarda Revolucionária Islâmica na delegação da Copa do Mundo.