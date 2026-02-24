O Real Madrid recebe o Benfica nesta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, no estádio Santiago Bernabéu, em duelo decisivo pelos playoffs da UEFA Champions League. A partida, marcada para as 17h (de Brasília), define quem avança às oitavas de final da competição continental e promove um reencontro histórico nos bancos de reservas.
Real Madrid: A busca pela consistência com Arbeloa
O gigante espanhol entra em campo defendendo sua hierarquia na Europa. Sob o comando do técnico Álvaro Arbeloa, que assumiu o time principal em janeiro de 2026, o Real Madrid busca consolidar seu desempenho. Apesar de uma campanha com 5 vitórias na fase de liga, a equipe oscilou em momentos chave e lida com desfalques importantes no setor ofensivo e de criação, como as ausências de Rodrygo e Jude Bellingham por lesão.
A aposta de Arbeloa é na força do Santiago Bernabéu e na experiência do elenco em noites europeias para superar as baixas e controlar o ímpeto do adversário.
Benfica: O retorno de Mourinho ao Bernabéu
Do outro lado, o cenário é de dramaticidade e esperança depositada na figura de seu treinador. José Mourinho, contratado em setembro de 2025, retorna ao estádio onde viveu momentos intensos, agora com a missão de orquestrar uma virada histórica. O desempenho irregular na fase inicial coloca o time português como azarão, mas a experiência do “Special One” em jogos de mata-mata é o principal trunfo das Águias. O técnico vai reencontrar um antigo pupilo: Arbeloa foi jogador de Mourinho no Real Madrid.
A estratégia do Benfica deve passar por uma organização defensiva sólida, explorando contra-ataques para tentar surpreender um Real Madrid que terá a iniciativa do jogo.
Prestianni suspenso do confronto
A UEFA suspendeu provisoriamente o argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, por suposta conduta discriminatória contra Vinicius Júnior, do Real Madrid, durante partida da Champions League. A punição inicial é de um jogo, válida enquanto a entidade conduz a investigação disciplinar sobre o episódio, que ganhou repercussão internacional e reacendeu o debate sobre racismo no futebol europeu.