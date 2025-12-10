O planejamento do ASA para a temporada de 2026 já está em pleno andamento. Após analisar o desempenho do último ano, a diretoria do Gigante de Arapiraca iniciou uma reformulação estratégica do elenco, visando chegar forte para a disputa do calendário cheio que o clube terá pela frente. O objetivo é claro: montar um time competitivo capaz de brigar por títulos estaduais e buscar o acesso no cenário nacional.

Quem chega: Reforços para o elenco

O departamento de futebol foi ativo no mercado e anunciou um pacote de reforços para qualificar o grupo comandado pelo técnico Dico Woolley. A prioridade foi mesclar jovens promessas com atletas experientes, conhecedores das dificuldades das divisões de acesso.

Entre os nomes confirmados que chegam para vestir a camisa alvinegra estão os goleiros Paulo Gianezini (ex-Retrô) e Cris Teixeira (ex-CRB). Para a defesa, o clube trouxe o lateral-esquerdo Arthurzinho (ex-Altos) e o zagueiro Fábio Aguiar (ex-Sampaio Corrêa).

O setor ofensivo e de criação também recebeu atenção, com as chegadas do meia Higor Leite (ex-Aparecidense) e dos atacantes Wandson (ex-Treze) e Alex Bruno, que estava atuando no futebol uruguaio.

Quem fica e quem sai: A base do time

Para garantir o entrosamento desde o início da pré-temporada, o clube trabalhou na manutenção de uma espinha dorsal. Jogadores como o lateral Paulinho, os zagueiros Cristian Lucca e Jan Pieter, o volante Léo Bahia, o meia Sammuel e o atacante Keliton figuram entre os nomes importantes para a continuidade do trabalho.

Por outro lado, o ciclo se encerrou para alguns atletas. Como parte natural do processo de renovação, jogadores que não atingiram as metas ou receberam outras propostas deixaram o clube, como o zagueiro Zulu, que se transferiu para o futebol paulista. A diretoria utiliza essas saídas para aliviar a folha salarial e reinvestir em peças pontuais.

Calendário e estreia em 2026

O ASA iniciou sua pré-temporada no dia 24 de novembro de 2025. O ano promete ser intenso, com o clube disputando cinco competições: , Copa Alagoas, , Copa do Nordeste e a do Campeonato Brasileiro.