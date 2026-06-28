⚡ Previsões Rápidas
Sugestão de aposta:Brasil vence e mais de 2,5 gols – odd 2,80 na Superbet
Boa oportunidade de aposta: Mais de 8,,5 escanteios – odd: 1,63 na Novibet
Sugestão alternativa:Brasil se classifica no tempo regulamentar – odd 1,68 na Sportingbet
Aposta de maior risco:Mais de 2,5 escanteios para cada seleção e ambos marcam – odd 3,00 na Superbet

Depois de confirmar a liderança do Grupo C, o Brasil inicia sua caminhada no mata-mata da Copa do Mundo 2026 diante do Japão, nesta segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), no Houston Stadium (NRG Stadium), em Houston.

A Seleção Brasileira chega embalada após duas vitórias consecutivas sobre Haiti e Escócia, ambas por 3 a 0, deixando para trás o empate na estreia contra o Marrocos e encerrando a primeira fase com sete pontos.

Do outro lado, o Japão também chega invicto ao confronto. A equipe asiática garantiu a classificação em segundo lugar no Grupo F, atrás da Holanda, após empatar por 1 a 1 com a Suécia na rodada final.

Vinicius Junior vive grande fase e pode alcançar uma sequência de quatro partidas seguidas balançando as redes caso volte a marcar diante dos japoneses.

Palpites da Placar para Brasil x Japão

Palpite 1

VS

Resultado: vitória do Brasil

1,70

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Palpite 2

VS

Ambas as equipes marcam

1,95

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Palpite 3

VS

Vinicius Jr. marca a qualquer momento

2,50

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Estatísticas-chave: Brasil x Japão

  • O Brasil balançou as redes pelo menos três vezes em sete das últimas dez partidas
  • A Seleção Brasileira chega embalada por uma sequência de seis jogos sem derrota
  • O histórico recente do confronto aponta partidas movimentadas, com mais de 2,5 gols em seis dos últimos sete encontros
  • Vinicius Junior vive grande fase e marcou quatro gols em suas três partidas mais recentes

Brasil x Japão – Prévia: Seleção Brasileira tem primeiro teste de fogo

Brasil x Japão — Raio X
Ranking FIFA 18°
Neymar (129) Maior número de caps Yuto Nagatomo (146)
Neymar (79) Mais gols Ayase Ueda (18)
964 Total de convocações 844
159 Total de gols 117

Classificado em primeiro lugar no Grupo C, o Brasil entra no mata-mata em alta após crescer de rendimento ao longo da primeira fase. As vitórias sobre Haiti e Escócia consolidaram a evolução da equipe comandada por Carlo Ancelotti, que chega embalada para o confronto.

Mesmo sem atuar no seu nível máximo, a Seleção contou com atuações decisivas de Vinicius Junior e Matheus Cunha, protagonistas da campanha que garantiu a liderança da chave.

Além disso, o Brasil defende uma sequência de seis partidas sem derrota e leva vantagem no histórico recente diante do Japão, que sofreu gols em todos os últimos sete encontros entre as equipes.

📊 Você Sabia?
No único encontro entre Brasil e Japão em Copas do Mundo, a Seleção Brasileira venceu por 4 a 1 na fase de grupos da edição de 2006. O Japão saiu na frente com gol de Keiji Tamada, mas o Brasil virou com dois gols de Ronaldo, um de Juninho Pernambucano e outro de Gilberto, confirmando uma vitória convincente..

Para esta partida, Ancelotti ainda não poderá contar com Raphinha. O atacante do Barcelona continua em recuperação de uma lesão muscular sofrida contra o Haiti, enquanto Rayan, do Bournemouth, deve permanecer entre os titulares no setor ofensivo ao lado de Vinicius.

O Japão volta a disputar um confronto eliminatório de Copa do Mundo tentando quebrar um tabu: a seleção nunca venceu uma partida de mata-mata no torneio. Ainda assim, os Samurai Blue chegam confiantes após uma campanha consistente na fase de grupos.

A equipe japonesa iniciou sua trajetória empatando por 2 a 2 com a Holanda graças a um gol nos acréscimos, depois goleou a Tunísia por 4 a 0 e confirmou a vaga com um empate por 1 a 1 diante da Suécia.

📊 Curiosidade
Em 14 jogos entre as seleções o Brasil venceu 11, além de dois empates e uma derrota.

Os japoneses também carregam um resultado recente que aumenta a confiança: a vitória por 3 a 2 sobre o Brasil em um amistoso disputado em outubro do ano passado, mostrando a evolução do futebol asiático nos últimos anos.

No departamento médico, Ko Itakura deve ficar à disposição após deixar o duelo contra a Suécia por precaução, já que a lesão não foi considerada séria. Em compensação, Takefusa Kubo segue com poucas chances de atuar devido a um problema no joelho.

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Brasil x Japão: onde assistir e provável escalação

  • Data: segunda-feira, 29 de junho de 2026
  • Horário: 14h (horário de Brasília)
  • Local: NRG Stadium, em Houston, no Texas
  • Onde assistir ao vivo: TV Globo (TV aberta), SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), Ge TV, N Sports, CazéTV (YouTube e Disney+)

Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Provável escalação do Japão: Zion Suzuki; Hiroki Itō, Takehiro Tomiyasu e Kō Itakura (Tsuyoshi Watanabe); Yukinari Sugawara, Ao Tanaka, Daichi Kamada e Keito Nakamura; Ritsu Dōan e Daizen Maeda; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Últimos cinco jogos de Brasil x Japão

Brasil x Japão — últimos cinco jogos
Brasil x Japão
V
V
E
V
V
 Forma
V
V
E
V
E
15 Gols marcados 9
4 Gols sofridos 3
EVV Copa do Mundo 2026 EVE

Palpite da Placar: Brasil 3 x 1 Japão

O Brasil entra como favorito para o confronto diante do Japão após uma sequência positiva de resultados e a evolução apresentada sob o comando de Carlo Ancelotti.

A superioridade técnica da Seleção justifica o mercado de vitória brasileira, mas o estilo ofensivo dos japoneses e sua capacidade de criar chances também tornam a opção de ambas as equipes marcarem uma possibilidade interessante.

Outro mercado que chama atenção é o de Vinicius Junior marcar a qualquer momento. Principal referência ofensiva do Brasil nesta Copa do Mundo, o atacante atravessa grande fase, com quatro gols nos últimos três jogos, e segue como uma das maiores armas da equipe para decidir a partida.

📈 Principais dicas — Brasil x Japão
> Resultado: Vitória do Brasil | Odds: 1,70 | Probabilidade: Provável
> Ambas as equipes marcam: Sim | Odds: 1,95 | Probabilidade: Aposta com boas chances
> Vinicius Jr. marca a qualquer momento: Sim | Odds: 2,50 | Probabilidade: Aposta com boas chances
> Placar exato: Brasil 3 x 1 Japão | Odds: 14,00 | Probabilidade: Arriscado

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Perguntas frequentes para Brasil x Japão

Confira as dúvidas frequentes dos leitores e apostadores para o terceiro jogo do Brasil pelo Grupo C da Copa do Mundo.

Neymar enfrentará o Japão?

Assim como foi contra a Escócia, Neymar começará no banco de reservas.

Onde jogam Brasil x Japão?

As seleções se enfrentam no NRG Stadium, em Houston, no Texas.

Que horas começa Brasil x Japão?

A bola rola às 14h (horário de Brasília).

Onde assistir Brasil x Japão?

O confronto terá transmissão nos seguintes canais;  Globo (canal aberto), CazéTV (YouTube), ge tv (streaming), SBT (canal aberto), SporTV (tv fechada) e N Sports.