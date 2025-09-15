Apostas UFC: melhores sites para apostar no UFC em Setembro 2025

Stake, Betfair, Sportingbet, bet365 e Betano são os melhores sites para as apostas UFC em Setembro 2025.

O Ultimate Fighting Championship reúne os principais lutadores de artes marciais do planeta para lutas transmitidas diretamente do octógono. Neste guia, você vai conhecer os melhores sites de apostas UFC, mercados para apostar e eventos para ficar de olho em Setembro 2025.

BetMGM: aposte a longo prazo nos campeões de cada peso Stake: parceiro oficial de apostas no UFC Betfair: faça apostas múltiplas nas noites de combate bet365: plataforma de apostas para UFC com mercados em todos os rounds Betano: Super Odds para apostar em lutas do UFC Multibet: apostas em noites de lutas variadas

Análise detalhada dos melhores sites para apostar no UFC

Nossos especialistas Placar analisaram diferentes plataformas em setembro de 2025 e destacaram Stake, Betfair, Sportingbet, bet365 e Betano como os melhores para as apostas no UFC.

Essas operadoras são seguras, autorizadas no Brasil, possuem odds atraentes, mercados variados nas noites de combate, possibilidade de apostas múltiplas com boost e mais.

Confira a seguir nossa análise detalhada de cada um dos melhores sites de apostas UFC:

Stake: Parceiro oficial de apostas no UFC

A Stake é a plataforma parceira oficial de apostas no UFC. Com isso, oferece as melhores cotações e mercados para quem quer apostar longo prazo no esporte.

Há mercados voltados para os resultados individuais das noites de luta, como quem vencerá em Carlos Ulberg vs Dominick Reyes, mas a maior variedade está nos títulos de campeão.

É possível apostar em quem estará segurando o cinturão no dia 31 de dezembro de 2025 em categorias como Peso Pesado, Peso Galo, Peso Mosca. O campeão interino não conta, mas você pode solicitar um lutador específico, se quiser.

Além disso, como o melhor site de apostas UFC, traz promoções e bônus especiais para as Fight Nights. Você pode apostar em uma luta selecionada e ganhar apostas grátis a partir de R$5.

Vantagens da Stake Promoções para as UFC Fight Nights Mercados a longo prazo nos campeões da temporada Sem saque mínimo Desvantagens da Stake Poucos mercados pré-luta Sem bônus de multiplicador para o UFC

bet365: plataforma de apostas para UFC com mercados em todos os rounds

A bet365 é a plataforma de apostas para UFC mais variada. Os usuários encontrarão tanto as cotações a longo prazo, como também odds individuais para todos os rounds para as noites de combate.

Há como apostar nos resultados da luta, como quem irá vencer, e no modo de vitória (nocaute ou por decisão). Também pode apostar em quantos rounds a partida terá, com over/under, e se ela irá até o final.

A operadora ainda traz algumas coisas interessantes para ajudar nos seus palpites. Por exemplo, no blog bet365, há notícias sobre as expectativas de cada luta e informações estatísticas sobre os lutadores.

Além disso, a plataforma tem Super Apostas Aumentadas, que são cotações acima da média, em mercados selecionados na UFC Fight Night, e acumulador aumentado em apostas múltiplas.

Vantagens da bet365 Estatísticas pré-luta Acumuladores aumentados em seleções múltiplas Mercados para cada round das lutas de UFC Desvantagens da bet365 Sem transmissão ao vivo

Betfair: Faça apostas múltiplas nas noites de combate

A Betfair é uma casa de apostas UFC com mercados para as noites de combate. Os usuários podem fazer apostas simples, com o resultado individual de cada luta, ou múltiplas, com várias lutas em um só bilhete.

Além disso, podem proteger seus palpites de 3, ou mais seleções, com a “Múltipla Segura”. Você receberá de volta sua aposta em dinheiro se uma das suas escolhas for perdedora, sem limite de reembolso máximo na oferta.

BetMGM: Aposte a longo prazo nos campeões de cada peso

A Sportingbet oferece apostas UFC variadas. Os usuários podem apostar em cada UFC Fight Night individualmente, com mercados 2-way do resultado da luta.

Para quem prefere palpites duradouros, essa plataforma traz alguns dos mercados mais longos. É possível apostar em quem será o campeão de cada cinturão em 31 de dezembro.

Com esse mercado disponibilizado logo no começo do ano, traz odds atraentes e possibilidades inesperadas para seus usuários.

A BetMGM também é atraente porque oferece várias promoções para usar nas suas apostas múltiplas no UFC. Curta os lucros turbinados ou ative a Segunda Chance para receber reembolso se errar o palpite.

Vantagens da BetMGM Sem saque mínimo Palpites com reembolso na Segunda Chance Mercados de apostas em UFC a longo prazo Desvantagens da BetMGM Sem estatísticas pré-luta Poucos mercados nas lutas individuais

Betano: Super Odds para apostar em lutas do UFC

A Betano traz Super Odds para as lutas mais esperadas do UFC. Com suas cotações elevadas no resultado de lutas populares, ela se destaca entre as plataformas de apostas.

Nesta operadora, seus palpites podem ser feitos com antecedência, com mercados pré-luta. Assim, pode adicionar duas ou mais seleções no seu bilhete para fazer apostas múltiplas e de sistema.

Com depósitos a partir de R$5, a Betano é acessível para apostadores iniciantes interessados em UFC. Além disso, oferece apostas grátis com certa frequência, que permitem aos usuários fazer seus palpites em esportes sem gastar nada.



Vantagens da Betano Odds aumentadas em eventos selecionados Promoções com apostas grátis Mercados pré-luta com resultado final Desvantagens da Betano Sem transmissão ao vivo Sem apostas a longo prazo

Multibet: Apostas em noites de lutas variadas

A Multibet é um dos sites de apostas UFC que agrada a todos os fãs do esporte. Dá para apostar em UFC Fight Nights ou palpitar no Dana White’s Contender Series, reality show no qual lutadores tentam ganhar um contrato para participar da liga principal.

Assim, apesar de não ter cotações a longo prazo, a plataforma tem mercados atraentes, como vencedor da luta e totais.

Os apostadores podem contar ainda com combos e cotações aumentadas em eventos selecionados.

Além disso, há o MultiVIP, programa de fidelidade da operadora. Nele, você junta pontos e troca por apostas grátis para usar em lutas do UFC.

Vantagens da Multibet Mercados em UFC Fight Nights e no Dana White’s Contender Series Clube fidelidade com apostas grátis Mercados pré-luta com resultado final e totais Desvantagens da Multibet Sem estatísticas Sem apostas a longo prazo

Comparação entre os melhores sites para apostar no UFC

Nossa equipe de especialistas Placar analisou a variedade de mercados, as promoções oferecidas e informações disponíveis sobre os eventos para escolher os melhores sites de apostas UFC.

Confira a seguir os destaques de cada uma das plataformas escolhidas pelos nossos analistas:

Como apostar no UFC: guia completo

Não há muito segredo em como fazer apostas no UFC. As lutas possuem resultados muito diretos, seja por nocaute ou por decisão dos juízes.

A preparação dos atletas para cada luta é um dos fatores que mais influenciam no resultado. Embora seus estilos não mudem completamente, eles se adequam para enfrentar seus oponentes, com táticas mais ou menos ofensivas dependendo da luta.

Com isso, você pode aproveitar os mercados de rounds acima/abaixo ao seu favor. Ou se acha que será um nocaute logo no começo, pode escolher um site de apostas UFC com essa opção disponível.

Escolha um bom site de apostas UFC confiável

Escolher um site de apostas confiável no UFC é o primeiro passo para a boa experiência. Cada operadora tem um diferencial ao seu favor, seja com odds aumentadas ou múltiplas seguras.

Neste guia, os especialistas Placar escolheram plataformas seguras e autorizadas no Brasil. Elas trazem medidas de proteção ao apostador, como criptografia 256-bits. Com isso, pode escolher qualquer um deles e apostar com segurança.

Cadastro, verificação de conta e depósito

Após escolher uma casa com Criar Aposta no UFC, ou qualquer outro recurso atraente, você deve criar sua conta nela. O processo é rápido, por um pequeno formulário com informações pessoais e de login.

Em qualquer plataforma, você deverá passar pela verificação de identidade. Exigido pela regulamentação, esse procedimento KYC obrigatório consiste no envio de documentos pessoais e de uma selfie para reconhecimento facial.

Se estiver tudo certo com a documentação enviada, é só fazer o seu primeiro depósito. Todas as plataformas aceitam Pix, o que garante a compensação instantânea do seu pagamento. O valor do depósito mínimo, entretanto, varia de operadora para operadora.

Conheça os mercados do UFC

Os mercados de apostas UFC são bem diretos. Você aposta no total de rounds, quem será o ganhador da luta ou campeão da temporada.

No entanto, isso não significa que pode sair apostando aleatoriamente. Pelo contrário, é preciso analisar muito bem cada luta individual, conhecer os pontos fracos e fortes de cada lutador e acompanhar sua preparação.

Além disso, no dia do combate, pode verificar se as operadoras estão trazendo odds aumentados ou promoções em mercados específicos.

Acompanhe o calendário e assista às lutas

Cada lutador tem seu próprio estilo, misturando diferentes artes marciais. Enquanto alguns preferem socos, outros partem para os chutes rápidos.

Assim, se quer ter sucesso com suas apostas em UFC, é preciso acompanhar de perto as lutas. Fique de olho no calendário, veja como os lutadores estão se comportando antes das lutas. Nas casas que oferecem streaming, preste atenção aos rounds para identificar possíveis oportunidades de apostas UFC ao vivo.

Tipos de apostas no UFC

As apostas no UFC podem ser simples ou múltiplas em mercados diretos. Você pode palpitar antes da luta sequer começar, aproveitando odds pré-match no resultado direto, ou se adaptar diante dos acontecimentos no octógono, priorizando odds ao vivo.

Apostas simples

Disponível em praticamente todas as casas de apostas com UFC, as apostas simples são palpites com cotações em apenas um mercado direto, como:

Vencedor da Luta (Moneyline) : aposte se a vitória será do favorito ou azarão

: aposte se a vitória será do favorito ou azarão Total de Rounds (Over/Under) : aposte em quantos rounds completos serão disputados ao longo de toda a duração da luta

: aposte em quantos rounds completos serão disputados ao longo de toda a duração da luta Método da Vitória: aposte em como será definida a luta, por meio de nocaute, finalização ou decisão dos juízes

Apostas especiais UFC

As apostas especiais UFC costumam aparecer no dia da Fight Night. Eles cobrem acontecimentos mais atualizados da noite de combate, como:

Round Específico da Vitória : aposte se o primeiro round acabará com nocaute, se haverá KO técnico no terceiro ou se será finalizada no último.

: aposte se o primeiro round acabará com nocaute, se haverá KO técnico no terceiro ou se será finalizada no último. Luta ir até o Final: palpite que a luta acabará sem nocaute com vitória por decisão unânime ou decisão dividida

palpite que a luta acabará sem nocaute com vitória por decisão unânime ou decisão dividida Performance da Noite: aproveite para apostar em quem serão os dois lutadores que receberão o prêmio bônus UFC pela melhor performance da noite.

Apostas ao vivo no UFC

Durante a luta ao vivo, você pode aproveitar os acontecimentos dentro do octógono para apostar em novos mercados que surgem entre rounds.

A dinâmica da luta pode fazer com que surjam oportunidades de palpites em KO e finalizações.

Também pode optar pela decisão dos juízes, apostando na vitória de um lutador específico.

Eventos UFC e lutadores principais

O Ultimate Fighting Championship (UFC) é a maior organização de artes marciais do planeta. Dividida em 12 categorias de peso, ela promove noites de lutas com mais de 560 lutadores em 12 eventos numerados por ano.

Há também as noites de combate especiais, como “Fight Night”, “TUF (The Ultimate Fighter) Finale”, “UFC Fight Pass” e “UFC on…”, que são eventos transmitidos em emissoras americanas específicas.

Assim, as lutas reúnem grandes nomes, como Alexandre Pantoja, Alex Pereira, Cyril Gane e Cory Sandhagen na disputa dos cinturões.

Ultimate Fighting Championship no PPV

O UFC conta com 12 eventos numerados por ano, com cards que reúnem as disputas de cinturões, lutas principais e preliminares.

Normalmente, eles são transmitidos diretamente no Pay-Per-View (PPV) com pagamento separado para cada noite.

UFC Fight Night

As lutas do UFC Fight Night são transmitidas, normalmente, pelo ESPN+, streaming Disney+ e canais fechados.

Os cards nesta categoria contam com 10 a 14 lutas por noite, embora tenham uma importância menor do que os cards dos eventos numerados do PPV.

Além disso, são eventos que costumam ser disputados diretamente do UFC Apex em Las Vegas, mas podem ser disputados em outros locais. Por exemplo, o Fight Night Brasil acontece na Farmasi Arena no Rio de Janeiro.

Lutadores brasileiros em destaque

O UFC cresceu em popularidade com lutadores brasileiros lendários, como Anderson “Spider” Silva, Rodrigo Minotauro e Minotouro, que já se aposentaram.

Dito isso, a presença de lutadores brasileiros ainda é um dos grandes marcos do UFC. Atualmente, são 116 lutadores do país entre os 562 que possuem contrato com Dana White.

Alexandre Pantoja, por exemplo, é o atual campeão do Peso-mosca, com 10 vitórias no primeiro round, 8 por nocaute e 12 por finalização.

Já Alex Poatan Pereira, com 10 vitórias por nocaute, disputará o cinturão do peso meio-pesado contra Ankalaev novamente em 05 de outubro de 2025.

Estratégias e dicas para apostar no UFC

Algumas particularidades que devem ser consideradas antes de apostar no UFC, como a gestão da banca corretamente, quais plataformas são seguras e os mercados mais interessantes para cada noite.

Pensando nisso, preparamos um guia completo com dicas de como apostar no UFC do iniciante ao mais experiente.

Análise pré-luta

Verifique quem são os lutadores de cada card e quais seus estilos de luta favoritos, entre wrestling, jiu-jitsu, taekwondo e até mesmo o boxe.

Preste atenção na análise de estatísticas para identificar pontos fracos e fortes de cada um deles. Também sugerimos que vá além. Veja se a luta é por questão de orgulho, como uma revanche após uma derrota “humilhante”, ou se vale somente pontos no ranking.

Gestão de banca

Se já sabe identificar os melhores mercados de apostas UFC, é hora de começar a apostar. Indicamos que use apenas 5% do seu orçamento para cada palpite. Assim, mesmo que erre, não terá um prejuízo significativo no seu bankroll.

À medida que entende como os mercados funcionam e identifica oportunidades nas noites de combate, pode aumentar o gasto por palpite. É só fazer a gestão de risco adequada.

E, mesmo se for um apostador experiente, lembramos a você da importância das apostas responsáveis. Saber como gerir sua banca te ajuda a encontrar lucros potenciais e reivindicar ofertas promocionais.

Acompanhamento de odds

Apostar em UFC é diferente de apostar em jogos de futebol. A imprevisibilidade é maior e as estatísticas são bem menores. Dito isso, você ainda consegue encontrar apostas de valor se souber como procurar.

Fique de olho no movimento das odds ao vivo em diferentes plataformas. Veja quais são os mercados que mais variam em tempo real e aproveite cotações que fogem da média oferecida por outras operadoras.

Vale a pena apostar no UFC?

Sim, vale a pena apostar no UFC. Os cards de luta reúnem de 10 a 14 oportunidades de mercados simples e diretos, como vencedor, a cada noite de combate.

Além disso, as plataformas de apostas UFC, como a Stake, trazem também mercados ao longo prazo. Com duração de, aproximadamente, um ano, permitem que você faça apostas de valor no campeão da temporada de um dos doze cinturões do UFC.

Outras, como a bet365, optam por variedade nos mercados das lutas individuais. Elas permitem que faça palpite em métodos de vitória, totais de rounds e vencedor com o Criar Aposta.

Para quem gosta de múltiplas seguras, Betfair é um dos melhores sites de apostas UFC. Ele paga os ganhos se apenas uma das suas seleções for errada.

Perguntas frequentes

Confira a seguir as perguntas frequentes sobre apostas UFC:

Qual o melhor site para apostar no UFC? Stake é o melhor site para apostar no UFC. Ele é o parceiro de apostas oficial do Ultimate Fight Championship, com odds competitivas e especiais nas noites de combate. O que é TKO no UFC? O Nocaute Técnico (Technical Knockout/TKO) é uma vitória na qual o árbitro decide que o oponente, derrotado, não tem condições de continuar a luta com segurança. Por exemplo, quando Anderson Silva quebrou a perna contra Chris Weidman, a luta foi encerrada com nocaute técnico. O que significa 10 a 9 no UFC? Na pontuação 10-9, o round tem um vencedor definido, mas com uma margem muitp pequena de vantagem para o ganhador. Posso apostar ao vivo nas lutas? Sim, é possível apostar em UFC ao vivo em plataformas como a Stake, bet365, Betfair, BetMGM, Betano e Multibet. As cotações são atualizadas em tempo real, com mercados novos a cada round. Quais são os melhores mercados UFC para iniciantes? Vencedor e Totais de Rounds são os melhores mercados UFC para iniciantes. Você pode apostar em quem sairá vitorioso e quantos rounds serão disputados. Quais as melhores plataformas para apostar em MMA? Stake, bet365, Betfair, BetMGM, Betano e Multibet são as melhores plataformas para apostar em MMA. Elas oferecem cotações competitivas, promoções recorrentes e apostas ao vivo em UFC, Dana White’s Contender Series e outras competições próprias das artes marciais mistas. Qual a diferença entre UFC e MMA? O UFC é uma das várias organizações que promovem eventos de lutas com artes marciais. O MMA, entretanto, é o esporte em si. Ou seja: toda luta de UFC é MMA, mas nem toda luta de MMA será UFC.

